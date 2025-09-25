Более 60 стран подтвердили, что Крым – это Украина, оккупация никогда не будет признана
Киев • УНН
Лидеры более 60 стран приняли Нью-Йоркскую декларацию на 5-м саммите Международной Крымской платформы. Они подтвердили, что Крым – это Украина, и его оккупация никогда не будет признана.
Лидеры и высокие представители более 60 стран и международных организаций во время 5-го саммита Международной Крымской платформы в штаб-квартире ООН приняли Нью-Йоркскую декларацию и подтвердили, что Крым — это Украина, его оккупация никогда не будет признана. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Сибиги в социальной сети Х, Министерство иностранных дел Украины (МИД).
Детали
По результатам саммита участники приняли Нью-Йоркскую декларацию, положения которой четко корреспондируются со всеми решениями Генеральной Ассамблеи ООН и призывают Российскую Федерацию немедленно прекратить вооруженную агрессию и вывести свои войска со всех незаконно оккупированных территорий Украины, включая Автономную Республику Крым.
Этот саммит под председательством Президента @ZelenskyUa послал важный сигнал надежды украинцам, крымским татарам и всем на оккупированном полуострове, кто сохраняет веру в окончательное восстановление справедливости, несмотря на притеснения и нарушения прав человека
"Вместе мы приняли Нью-Йоркскую декларацию и подтвердили, что Крым - это Украина, его оккупация никогда не будет признана, а российские оккупационные войска должны быть выведены с полуострова", - подытожил Сибига.
Напомним
Пятый саммит Международной Крымской платформы впервые прошел на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке с участием более 60 стран. Президент Зеленский подчеркнул, что аннексия Крыма Россией нарушила принципы мирного сосуществования.
