ЮНЕСКО продолжит мониторинг ситуации в оккупированном Крыму - МИД

Исполнительный совет ЮНЕСКО принял очередное решение о продолжении мониторинга ситуации во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины, передает УНН.

9 октября Исполнительный совет ЮНЕСКО принял очередное решение о продолжении мониторинга ситуации в Автономной Республике Крым. Решение основано на докладе Генерального директора ЮНЕСКО о ситуации во временно оккупированном Россией Крыму в сферах компетенции Организации, который подтверждает значительное ухудшение ситуации на украинском полуострове, в частности разрушение Россией культурного наследия Украины, включая объект Всемирного наследия ЮНЕСКО "Древний город Херсонес Таврический и его хора", многочисленные нарушения Россией прав крымских татар, незаконные преследования оккупационными властями журналистов, нарушения в сфере образования и права на обучение на украинском и крымскотатарском языках, свободу вероисповедания и другие нарушения прав человека