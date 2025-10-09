ЮНЕСКО продолжит мониторинг ситуации в оккупированном Крыму - МИД
Киев • УНН
Исполнительный совет ЮНЕСКО принял решение о продолжении мониторинга ситуации в АР Крым. Доклад Гендиректора ЮНЕСКО подтверждает значительное ухудшение ситуации на полуострове, включая разрушение культурного наследия и нарушение прав человека.
Исполнительный совет ЮНЕСКО принял очередное решение о продолжении мониторинга ситуации во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины, передает УНН.
9 октября Исполнительный совет ЮНЕСКО принял очередное решение о продолжении мониторинга ситуации в Автономной Республике Крым. Решение основано на докладе Генерального директора ЮНЕСКО о ситуации во временно оккупированном Россией Крыму в сферах компетенции Организации, который подтверждает значительное ухудшение ситуации на украинском полуострове, в частности разрушение Россией культурного наследия Украины, включая объект Всемирного наследия ЮНЕСКО "Древний город Херсонес Таврический и его хора", многочисленные нарушения Россией прав крымских татар, незаконные преследования оккупационными властями журналистов, нарушения в сфере образования и права на обучение на украинском и крымскотатарском языках, свободу вероисповедания и другие нарушения прав человека
В заявлении от имени 44 государств-членов ЮНЕСКО, в котором осуждаются действия России в оккупированном Крыму, указываются преследования крымских татар, уничтожение украиноязычного образования, религиозных и культурных памятников, а также вред, нанесенный Россией окружающей среде вследствие безответственной деятельности.
Решение Исполнительного совета подтверждает непоколебимую позицию большинства государств-членов ЮНЕСКО, направленную на защиту международного права, прав человека и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах
Напомним
Лидеры и высокие представители более 60 стран и международных организаций во время 5-го саммита Международной Крымской платформы в штаб-квартире ООН приняли Нью-Йоркскую декларацию и подтвердили, что Крым — это Украина, его оккупация никогда не будет признана.