ЮНЕСКО усилила поддержку Украины: организация расширит программу помощи в сферах образования, науки и культуры

14 октября Исполнительный совет ЮНЕСКО на своей 222-й сессии в Париже принял новое решение относительно действий и программы чрезвычайной помощи Украине. Об этом сообщает Министерство иностранных дел, пишет УНН.

Организация подтвердила солидарность с украинским народом в преодолении последствий российской агрессии и поручила Генеральному директору продолжить мониторинг ситуации в пределах международно признанных границ Украины.

После принятия решения делегации Албании, Австрии, Исландии, Испании, Италии, Литвы, Люксембурга, Германии, Португалии, Польши, Словакии, Турции, Франции, Чехии и Японии выступили в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и с осуждением нарушения международного права россией, которая продолжает разрушительные атаки на объекты культуры и образования, инфраструктуру Украины, уничтожение гражданских, убийства журналистов и совершает другие военные преступления