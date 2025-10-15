$41.750.14
Комитет поддержал законопроект о "налоге на OLX"
Эксклюзив
10:14 • 20352 просмотра
Второй месяц без решения: рассмотрение жалобы на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы снова сорвалось
09:25 • 20274 просмотра
Зеленский назначил и.о. главы Днепропетровской ОГА: что о нем известно
09:00 • 20681 просмотра
Зеленский создал Одесскую ГВА и назначил ее главой Лысака
15 октября, 08:32 • 18933 просмотра
Около 4,5 тысячи новых штрафов ежемесячно: ТЦК активизировали проверки воинского учета – инфографикаPhoto
Эксклюзив
15 октября, 08:03 • 17132 просмотра
Изнасилование 14-летней девушки в Закарпатье: защита рассказала, на каком этапе рассмотрение апелляции на приговор парням
15 октября, 07:49 • 16759 просмотра
рф трижды за неделю атаковала газовую инфраструктуру Украины, ночью ударила по ТЭЦ - Нафтогаз
Эксклюзив
15 октября, 07:17 • 30438 просмотра
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактикаPhoto
15 октября, 07:08 • 30540 просмотра
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию
15 октября, 06:15 • 13682 просмотра
Генштаб подтвердил повторное поражение нефтяного терминала в Феодосии и удар по другим объектам оккупантов
ЮНЕСКО усилила поддержку Украины: организация расширит программу помощи в сферах образования, науки и культуры

Киев • УНН

 • 328 просмотра

Исполнительный совет ЮНЕСКО 14 октября принял новое решение по программе чрезвычайной помощи Украине. Организация подтвердила солидарность с украинским народом и осудила российскую агрессию.

ЮНЕСКО усилила поддержку Украины: организация расширит программу помощи в сферах образования, науки и культуры

14 октября Исполнительный совет ЮНЕСКО на своей 222-й сессии в Париже принял новое решение относительно действий и программы чрезвычайной помощи Украине. Об этом сообщает Министерство иностранных дел, пишет УНН.

Подробности

Организация подтвердила солидарность с украинским народом в преодолении последствий российской агрессии и поручила Генеральному директору продолжить мониторинг ситуации в пределах международно признанных границ Украины.

После принятия решения делегации Албании, Австрии, Исландии, Испании, Италии, Литвы, Люксембурга, Германии, Португалии, Польши, Словакии, Турции, Франции, Чехии и Японии выступили в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и с осуждением нарушения международного права россией, которая продолжает разрушительные атаки на объекты культуры и образования, инфраструктуру Украины, уничтожение гражданских, убийства журналистов и совершает другие военные преступления 

– сообщили в МИД.

Представители стран подчеркнули, что война повлекла за собой массовые разрушения культурных и образовательных объектов, убийства гражданских и журналистов, а также другие военные преступления.

Омбудсмен обратился в ЮНЕСКО из-за повреждения семи объектов культурного наследия в Одессе25.07.25, 19:22 • 5475 просмотров

Отдельно Австралия от имени 44 государств, входящих в Группу друзей Украины в ЮНЕСКО, объявила совместное заявление со строгим осуждением российской агрессии. Страны высоко оценили работу ЮНЕСКО по поддержке Украины и призвали усилить помощь. С собственным заявлением солидарности также выступил Европейский Союз.

В ответ украинская делегация поблагодарила ЮНЕСКО, партнеров и доноров за вклад в восстановление образования, науки и культуры, в частности через Культурный хаб ЮНЕСКО во Львове – пространство поддержки для художников и общин. 

россия повредила и разрушила более 3,8 тысячи памятников и объектов культуры в Украине23.07.25, 14:55 • 5737 просмотров

Украина также приветствовала разработку Плана действий ЮНЕСКО в сфере науки для Украины и призвала привлекать дополнительные ресурсы для защиты находящихся под угрозой объектов и развития межотраслевых программ, объединяющих культуру, образование и психосоциальную помощь.

Принятое решение подтверждает непоколебимую позицию ЮНЕСКО в защиту суверенитета Украины, международного права и прав человека. Поддержка Организации будет продолжаться и в дальнейшем, особенно в период послевоенного восстановления, что рассматривается Украиной как часть глобальной солидарности и общей ответственности за будущее.

ЮНЕСКО продолжит мониторинг ситуации в оккупированном Крыму - МИД09.10.25, 21:54 • 3308 просмотров

Степан Гафтко

