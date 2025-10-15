ЮНЕСКО усилила поддержку Украины: организация расширит программу помощи в сферах образования, науки и культуры
Исполнительный совет ЮНЕСКО 14 октября принял новое решение по программе чрезвычайной помощи Украине. Организация подтвердила солидарность с украинским народом и осудила российскую агрессию.
14 октября Исполнительный совет ЮНЕСКО на своей 222-й сессии в Париже принял новое решение относительно действий и программы чрезвычайной помощи Украине. Об этом сообщает Министерство иностранных дел, пишет УНН.
Подробности
Организация подтвердила солидарность с украинским народом в преодолении последствий российской агрессии и поручила Генеральному директору продолжить мониторинг ситуации в пределах международно признанных границ Украины.
После принятия решения делегации Албании, Австрии, Исландии, Испании, Италии, Литвы, Люксембурга, Германии, Португалии, Польши, Словакии, Турции, Франции, Чехии и Японии выступили в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и с осуждением нарушения международного права россией, которая продолжает разрушительные атаки на объекты культуры и образования, инфраструктуру Украины, уничтожение гражданских, убийства журналистов и совершает другие военные преступления
Представители стран подчеркнули, что война повлекла за собой массовые разрушения культурных и образовательных объектов, убийства гражданских и журналистов, а также другие военные преступления.
Отдельно Австралия от имени 44 государств, входящих в Группу друзей Украины в ЮНЕСКО, объявила совместное заявление со строгим осуждением российской агрессии. Страны высоко оценили работу ЮНЕСКО по поддержке Украины и призвали усилить помощь. С собственным заявлением солидарности также выступил Европейский Союз.
В ответ украинская делегация поблагодарила ЮНЕСКО, партнеров и доноров за вклад в восстановление образования, науки и культуры, в частности через Культурный хаб ЮНЕСКО во Львове – пространство поддержки для художников и общин.
Украина также приветствовала разработку Плана действий ЮНЕСКО в сфере науки для Украины и призвала привлекать дополнительные ресурсы для защиты находящихся под угрозой объектов и развития межотраслевых программ, объединяющих культуру, образование и психосоциальную помощь.
Принятое решение подтверждает непоколебимую позицию ЮНЕСКО в защиту суверенитета Украины, международного права и прав человека. Поддержка Организации будет продолжаться и в дальнейшем, особенно в период послевоенного восстановления, что рассматривается Украиной как часть глобальной солидарности и общей ответственности за будущее.
