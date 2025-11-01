ЮНЕСКО включило две украинские даты в Календарь памятных дат 2026–2027 годов
ЮНЕСКО добавило в свой Календарь памятных дат 2026–2027 годов два украинских события. Это 100-летие основания заповедника "Киево-Печерская лавра" и 150-летие со дня рождения композитора Николая Леонтовича.
Детали
По данным МИД, в календарь ЮНЕСКО попали:
- 100 лет со дня основания Национального историко-культурного заповедника "Киево-Печерская лавра". История самого памятника восходит к пещерному монастырю XI века, который на протяжении тысячелетия превратился в важный духовный центр и архитектурный памятник. Созданный в 1926 году Национальный историко-культурный заповедник обеспечил надлежащее сохранение комплекса;
- 150-летие со дня рождения украинского композитора и дирижера Николая Леонтовича. Родившийся 13 декабря 1877 года, Леонтович наиболее известен как автор "Щедрика" – рождественской песни, основанной на украинских народных мотивах, которая впоследствии распространилась по миру под названием Carol of the Bells.
Благодарны за решение, которое подчеркивает вклад Украины в мировую культуру и популяризирует наше многовековое наследие
