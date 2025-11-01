ЮНЕСКО включило две украинские даты в Календарь памятных дат 2026–2027 годов

$42.080.01
14:21 • 3442 просмотра
Сырский: освобождение территории на Добропольском выступе продолжается, Покровск и Мирноград - держим
14:06 • 7238 просмотра
Каждый украинец сможет бесплатно проехать 3000 километров по железной дороге - Зеленский
1 ноября, 08:30 • 19201 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 38272 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
1 ноября, 06:00 • 37538 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября
31 октября, 20:50 • 36487 просмотра
ГУР проводит контратаку под Покровском, чтобы разблокировать логистику - источник
31 октября, 18:17 • 50544 просмотра
В Украине временно запретили экспорт необработанной древесины
31 октября, 17:29 • 41727 просмотра
Пентагон одобрил передачу Украине ракет Tomahawk, окончательное решение за Трампом - СМИ
31 октября, 16:15 • 36770 просмотра
Экс-мэра Одессы Труханова отправили под круглосуточный домашний арест до 28 декабря
Эксклюзив
31 октября, 14:27 • 36245 просмотра
Женитьба через "Дію": более 50 парам было отказано в регистрации брака
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
"Зеркальный ответ на ракетные удары РФ": в ISW оценили перспективы предоставления США Украине ракет Tomahawk1 ноября, 05:40 • 18630 просмотра
Россия совершила 20 нарушений воздушного пространства Европы за октябрь - ЦПД1 ноября, 06:49 • 5300 просмотра
ГУР нанесли удар по военной инфраструктуре рф: уничтожены три нитки стратегического нефтепродуктопровода под москвойVideo1 ноября, 07:48 • 3264 просмотра
ЕС создает новую систему для быстрой переброски войск и техники - ЦПД1 ноября, 09:07 • 11619 просмотра
Новое правительство Молдовы во главе с Александру Мунтяну принесло присягу 11:02 • 8888 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 38270 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября1 ноября, 06:00 • 37536 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto31 октября, 14:59 • 59121 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов31 октября, 12:08 • 58659 просмотра
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрея Одарченко
Эксклюзив
31 октября, 10:56 • 50902 просмотра
Телеведущая Леся Никитюк вместе с женихом покрестила сынаVideo13:37 • 2538 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo1 ноября, 08:30 • 19200 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto31 октября, 14:59 • 59121 просмотра
Показан официальный трейлер финального сезона "Очень странных дел"Video31 октября, 11:19 • 39212 просмотра
Король Британии лишил принца Эндрю титула: теперь он — Эндрю Маунтбеттен Виндзор30 октября, 19:41 • 47718 просмотра
ЮНЕСКО включило две украинские даты в Календарь памятных дат 2026–2027 годов

Киев • УНН

 • 1486 просмотра

ЮНЕСКО добавило в свой Календарь памятных дат 2026–2027 годов два украинских события. Это 100-летие основания заповедника "Киево-Печерская лавра" и 150-летие со дня рождения композитора Николая Леонтовича.

ЮНЕСКО включило две украинские даты в Календарь памятных дат 2026–2027 годов

ЮНЕСКО включила две украинские даты в Календарь памятных дат 2026–2027 годов, передает УНН со ссылкой на МИД.

Детали

По данным МИД, в календарь ЮНЕСКО попали:

  • 100 лет со дня основания Национального историко-культурного заповедника "Киево-Печерская лавра". История самого памятника восходит к пещерному монастырю XI века, который на протяжении тысячелетия превратился в важный духовный центр и архитектурный памятник. Созданный в 1926 году Национальный историко-культурный заповедник обеспечил надлежащее сохранение комплекса;
    • 150-летие со дня рождения украинского композитора и дирижера Николая Леонтовича. Родившийся 13 декабря 1877 года, Леонтович наиболее известен как автор "Щедрика" – рождественской песни, основанной на украинских народных мотивах, которая впоследствии распространилась по миру под названием Carol of the Bells.

      Благодарны за решение, которое подчеркивает вклад Украины в мировую культуру и популяризирует наше многовековое наследие 

      - резюмировали в МИД.

      ЮНЕСКО усилила поддержку Украины: организация расширит программу помощи в сферах образования, науки и культуры15.10.25, 17:29 • 2894 просмотра

      Антонина Туманова

      ОбществоКультура
      Музыкант
      ЮНЕСКО
      Николай Леонтович
      Украина