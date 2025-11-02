$42.080.01
Производители добиваются признания часов с кукушкой культурным наследием ЮНЕСКО

Киев • УНН

 • 566 просмотра

Ассоциация часов «Черный лес», объединяющая более 50 производителей, дилеров и коллекционеров, подала заявку на признание часов с кукушкой культурным наследием ЮНЕСКО. Этот шаг призван защитить 175-летнюю традицию и символику Черного леса, поскольку рынок сбыта ослабевает, а некоторые предприятия уже закрылись.

Производители добиваются признания часов с кукушкой культурным наследием ЮНЕСКО

Производители, дилеры и коллекционеры из Ассоциации часов "Черный лес" стремятся к признанию часов с кукушкой культурным наследием ЮНЕСКО. Об этом пишет УНН со ссылкой на Spiegel.  

Подробности

"Мы занимаем нишу, которая нуждается в защите", — сказал Юрген Клуте, управляющий директор производителя часов и председатель Ассоциации часов "Черный лес" (VdS). По данным ассоциации, более 50 производителей, дилеров и коллекционеров являются ее членами.

Как сообщает немецкая комиссия ЮНЕСКО на своем веб-сайте, хотя часовое производство находится в национальном списке с 2021 года, производство часов с кукушкой — нет.

По данным культурной организации ООН, нематериальное культурное наследие представляет собой живую, повседневную культуру, передаваемую из поколения в поколение. Это включает, среди прочего, обычаи и ремесленные техники.

Часы с кукушкой, размещенные в типичном деревянном корпусе, могут похвастаться 175-летней традицией и считаются символом Черного леса.

Классические механические часы с кукушкой состоят из корпуса, механизма, циферблата, стрелок, гирь и птицы. Производители из Черного леса поставляют часы в многочисленных вариациях по всему миру – США являются особенно важным рынком, согласно отраслевым источникам. 

ЮНЕСКО усилила поддержку Украины: организация расширит программу помощи в сферах образования, науки и культуры15.10.25, 17:29 • 2923 просмотра

VdS (Ассоциация немецких производителей часов) оценивает, что ежегодно продается около 150 тысяч механических часов с кукушкой.

Раньше это число было выше. Сейчас это стало сложно

– отмечает Клуте.

Рынок США ослабевает, и посетители Шварцвальда уже не тратят деньги так свободно, говорит президент ассоциации. Некоторым предприятиям уже пришлось закрыться в последние годы. Пандемия также нанесла удар по отрасли. Отрасль не хочет стоять сложа руки и намерена усилить свое присутствие.

Ассоциация уже создала собственную печать, которая удостоверяет происхождение из Шварцвальда, а значит, также "Сделано в Германии". Теперь она планирует добавить признание культурного наследия. 

Как появились часы с кукушкой

Происхождение часов с кукушкой окутано тайной, как сообщает Немецкий музей часов в Фуртвангене. И также непонятно, кто собрал первый экземпляр в Шварцвальде.

Решающая веха, безусловно, произошла в середине 19 века. В 1850 году Роберт Гервиг, тогдашний руководитель школы часовщиков в Фуртвангене, организовал конкурс дизайна.

Победителем стал дизайнер Фридрих Айзенлор, ответственный за строительные проекты вдоль Баденской государственной железной дороги. Архитектор украсил реплику фасада домика железнодорожного сигнальщика циферблатом часов.

Так родился прототип часов с кукушкой. Позже этот дизайн был расширен и модифицирован, включив резьбу животных и растений. 

Дополнение

ЮНЕСКО добавило в свой Календарь памятных дат 2026–2027 годов два украинских события. Это 100-летие основания заповедника "Киево-Печерская лавра" и 150-летие со дня рождения композитора Николая Леонтовича. 

Павел Зинченко

