Производители добиваются признания часов с кукушкой культурным наследием ЮНЕСКО

Производители, дилеры и коллекционеры из Ассоциации часов "Черный лес" стремятся к признанию часов с кукушкой культурным наследием ЮНЕСКО. Об этом пишет УНН со ссылкой на Spiegel.

Подробности

"Мы занимаем нишу, которая нуждается в защите", — сказал Юрген Клуте, управляющий директор производителя часов и председатель Ассоциации часов "Черный лес" (VdS). По данным ассоциации, более 50 производителей, дилеров и коллекционеров являются ее членами.

Как сообщает немецкая комиссия ЮНЕСКО на своем веб-сайте, хотя часовое производство находится в национальном списке с 2021 года, производство часов с кукушкой — нет.

По данным культурной организации ООН, нематериальное культурное наследие представляет собой живую, повседневную культуру, передаваемую из поколения в поколение. Это включает, среди прочего, обычаи и ремесленные техники.

Часы с кукушкой, размещенные в типичном деревянном корпусе, могут похвастаться 175-летней традицией и считаются символом Черного леса.

Классические механические часы с кукушкой состоят из корпуса, механизма, циферблата, стрелок, гирь и птицы. Производители из Черного леса поставляют часы в многочисленных вариациях по всему миру – США являются особенно важным рынком, согласно отраслевым источникам.

ЮНЕСКО усилила поддержку Украины: организация расширит программу помощи в сферах образования, науки и культуры

VdS (Ассоциация немецких производителей часов) оценивает, что ежегодно продается около 150 тысяч механических часов с кукушкой.

Раньше это число было выше. Сейчас это стало сложно – отмечает Клуте.

Рынок США ослабевает, и посетители Шварцвальда уже не тратят деньги так свободно, говорит президент ассоциации. Некоторым предприятиям уже пришлось закрыться в последние годы. Пандемия также нанесла удар по отрасли. Отрасль не хочет стоять сложа руки и намерена усилить свое присутствие.

Ассоциация уже создала собственную печать, которая удостоверяет происхождение из Шварцвальда, а значит, также "Сделано в Германии". Теперь она планирует добавить признание культурного наследия.

Как появились часы с кукушкой

Происхождение часов с кукушкой окутано тайной, как сообщает Немецкий музей часов в Фуртвангене. И также непонятно, кто собрал первый экземпляр в Шварцвальде.

Решающая веха, безусловно, произошла в середине 19 века. В 1850 году Роберт Гервиг, тогдашний руководитель школы часовщиков в Фуртвангене, организовал конкурс дизайна.

Победителем стал дизайнер Фридрих Айзенлор, ответственный за строительные проекты вдоль Баденской государственной железной дороги. Архитектор украсил реплику фасада домика железнодорожного сигнальщика циферблатом часов.

Так родился прототип часов с кукушкой. Позже этот дизайн был расширен и модифицирован, включив резьбу животных и растений.

Дополнение

ЮНЕСКО добавило в свой Календарь памятных дат 2026–2027 годов два украинских события. Это 100-летие основания заповедника "Киево-Печерская лавра" и 150-летие со дня рождения композитора Николая Леонтовича.