Ібіца і Форментера потопають у воді: негода паралізувала рух транспорту на островах

11 жовтня, 16:00 • 43235 перегляди
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драмиVideo
11 жовтня, 14:06 • 67962 перегляди
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям
11 жовтня, 13:21 • 36851 перегляди
Є хороші варіанти, сильні ідеї: Зеленський обговорив з Трампом посилення української ППО
11 жовтня, 12:56 • 41790 перегляди
Загибель блогера Ганіча у Києві: що відомо про нього, та кому він написав перед смертю
11 жовтня, 12:10 • 31562 перегляди
Дрони СБУ уразили НПЗ “Башнафта”, який за 1400 кілометрів від України - джерело
11 жовтня, 08:54 • 28164 перегляди
У Києві в авто знайшли відомого блогера з простреленою головою: поліція розпочала кримінальне провадження
10 жовтня, 19:08 • 36045 перегляди
Зеленський незадоволений захистом київських ТЕЦ
10 жовтня, 17:04 • 43652 перегляди
Свириденко внесла до Ради подання щодо призначення міністром культури Тетяни Бережної
10 жовтня, 15:17 • 70738 перегляди
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto
10 жовтня, 14:10 • 35694 перегляди
Українська делегація готується до візиту в США: Зеленський розкрив деталі
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Санду: росія хоче використати Молдову у війні проти України і розпочала гібридний наступ на нашу демократію11 жовтня, 23:18 • 7346 перегляди
Лекорню назвав головний пріоритет на посаді премʼєра Франції12 жовтня, 00:21 • 8324 перегляди
Уряд рф вніс Renault до списку підсанкційних компаній через можливе виробництво дронів для УкраїниPhoto12 жовтня, 00:50 • 9810 перегляди
Трамп стає "дедалі нетерплячішим" до путіна через гальмування зусиль щодо припинення війни - Politico12 жовтня, 02:58 • 13549 перегляди
Партизани зірвали рух військових ешелонів рф у ростовській областіVideo05:01 • 6128 перегляди
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драмиVideo11 жовтня, 16:00 • 43232 перегляди
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям 11 жовтня, 14:06 • 67957 перегляди
Фінал Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2025: хто представлятиме Україну і де подивитись 11 жовтня, 08:00 • 35908 перегляди
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto10 жовтня, 15:17 • 70735 перегляди
Зарядні пристрої, газові плити та генератори: скільки коштує комфорт під час відключеньPhoto10 жовтня, 13:35 • 55482 перегляди
УНН Lite
Бредлі Купер зіграє головну роль у приквелі "Одинадцяти друзів Оушена" разом з Марго Роббі10 жовтня, 11:09 • 38105 перегляди
Меган Маркл у чорному костюмі вразила рідкісною появою на червоній доріжці з принцом ГарріVideo10 жовтня, 10:04 • 40946 перегляди
84-річна мільярдерка Марта Стюарт вразила мережу новим образом та дала відповідь хейтерам Photo10 жовтня, 09:18 • 43022 перегляди
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 108637 перегляди
Netflix робить ігри доступними на телевізорах9 жовтня, 06:39 • 51286 перегляди
Ібіца і Форментера потопають у воді: негода паралізувала рух транспорту на островах

Київ • УНН

 • 1536 перегляди

Сильні зливи спричинили масштабні підтоплення на Ібіці та Форментері, аеропорт Ібіци тимчасово закрили, скасувавши 24 рейси. Влада закликає залишатися вдома, військові допомагають відкачувати воду, а блискавка знеструмила сотні домогосподарств.

Ібіца і Форментера потопають у воді: негода паралізувала рух транспорту на островах

Сильні зливи знову накрили іспанські курорти Ібіца та Форментера, спричинивши масштабні підтоплення й транспортний колапс. Аеропорт Ібіци тимчасово закрили через затоплені злітні смуги, скасовано десятки рейсів і зупинено рух автобусів. Про це пише УНН із посиланням на Spiegel.

Деталі

Вже вдруге за два тижні повінь спричинила хаос на іспанських середземноморських островах Ібіца та Форментера, пише видання.Як вказано, головну дорогу до аеропорту Ібіци було закрито в суботу. На відео, які ширяться мережею, видно, як дощова вода стікає в термінал.

Польоти на Ібіці були тимчасово призупинені на годину через затоплення злітно-посадкової смуги. За даними оператора аеропорту Aena, на острові скасовано 24 рейси, а на сусідній Майорці -19. Крім того, на час негоди було тимчасово припинено рух громадського транспорту.

Влада Ібіци, Форментери та Майорки розіслала мешканцям попередження на мобільні телефони, закликаючи по можливості залишатися вдома та уникати поїздок. Для ліквідації наслідків повені з материкової частини Іспанії на острови були направлені військові для допомоги у відкачуванні води.

Блискавка вдарила в лінію електропередач на Форментері, залишивши без світла 576 домогосподарств на найменшому острові Балерійського архіпелагу. За даними регіонального уряду, також постраждало близько 300 інших домогосподарств на Менорці, Ібіці та Майорці.

Сильні дощі також на материковій частині Іспанії.

На сході регіону Валенсія влада попередила про подальші сильні дощі та шторми, починаючи з вечора суботи. За даними регіонального метеорологічного агентства Avamet, у місті Каркайшент протягом години випало 110 літрів опадів на квадратний метр, що призвело до затоплення вулиць.

Доповнення

Наприкінці вересня на Ібіці та Форментере вже пройшли сильні дощі та повені. Пляжі та школи були закриті.

На Ібіці це був найвологіший день щонайменше з 1952 року (початок вимірювань)

- написала іспанська метеорологічна служба Aemet в огляді шторму.

У жовтні минулого року сильні дощі спричинили сильні повені на сході та півдні Іспанії, особливо сильно постраждала провінція Валенсія. Загалом тоді загинуло 236 людей.

Кількість жертв зсувів ґрунту та повеней у Мексиці сягнула 37 осіб12.10.25, 07:39 • 2602 перегляди

Ігор Тележніков

Новини СвітуПогода та довкілля
