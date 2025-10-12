Ібіца і Форментера потопають у воді: негода паралізувала рух транспорту на островах
Київ • УНН
Сильні зливи спричинили масштабні підтоплення на Ібіці та Форментері, аеропорт Ібіци тимчасово закрили, скасувавши 24 рейси. Влада закликає залишатися вдома, військові допомагають відкачувати воду, а блискавка знеструмила сотні домогосподарств.
Сильні зливи знову накрили іспанські курорти Ібіца та Форментера, спричинивши масштабні підтоплення й транспортний колапс. Аеропорт Ібіци тимчасово закрили через затоплені злітні смуги, скасовано десятки рейсів і зупинено рух автобусів. Про це пише УНН із посиланням на Spiegel.
Деталі
Вже вдруге за два тижні повінь спричинила хаос на іспанських середземноморських островах Ібіца та Форментера, пише видання.Як вказано, головну дорогу до аеропорту Ібіци було закрито в суботу. На відео, які ширяться мережею, видно, як дощова вода стікає в термінал.
Польоти на Ібіці були тимчасово призупинені на годину через затоплення злітно-посадкової смуги. За даними оператора аеропорту Aena, на острові скасовано 24 рейси, а на сусідній Майорці -19. Крім того, на час негоди було тимчасово припинено рух громадського транспорту.
Влада Ібіци, Форментери та Майорки розіслала мешканцям попередження на мобільні телефони, закликаючи по можливості залишатися вдома та уникати поїздок. Для ліквідації наслідків повені з материкової частини Іспанії на острови були направлені військові для допомоги у відкачуванні води.
Блискавка вдарила в лінію електропередач на Форментері, залишивши без світла 576 домогосподарств на найменшому острові Балерійського архіпелагу. За даними регіонального уряду, також постраждало близько 300 інших домогосподарств на Менорці, Ібіці та Майорці.
Сильні дощі також на материковій частині Іспанії.
На сході регіону Валенсія влада попередила про подальші сильні дощі та шторми, починаючи з вечора суботи. За даними регіонального метеорологічного агентства Avamet, у місті Каркайшент протягом години випало 110 літрів опадів на квадратний метр, що призвело до затоплення вулиць.
Доповнення
Наприкінці вересня на Ібіці та Форментере вже пройшли сильні дощі та повені. Пляжі та школи були закриті.
На Ібіці це був найвологіший день щонайменше з 1952 року (початок вимірювань)
У жовтні минулого року сильні дощі спричинили сильні повені на сході та півдні Іспанії, особливо сильно постраждала провінція Валенсія. Загалом тоді загинуло 236 людей.
