Кількість жертв зсувів ґрунту та повеней у Мексиці сягнула 37 осіб

$41.510.00
48.210.00
ukenru
11 жовтня, 16:00 • 34587 перегляди
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драмиVideo
11 жовтня, 14:06 • 56801 перегляди
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям
11 жовтня, 13:21 • 31416 перегляди
Є хороші варіанти, сильні ідеї: Зеленський обговорив з Трампом посилення української ППО
11 жовтня, 12:56 • 36514 перегляди
Загибель блогера Ганіча у Києві: що відомо про нього, та кому він написав перед смертю
11 жовтня, 12:10 • 27287 перегляди
Дрони СБУ уразили НПЗ “Башнафта”, який за 1400 кілометрів від України - джерело
11 жовтня, 08:54 • 27061 перегляди
У Києві в авто знайшли відомого блогера з простреленою головою: поліція розпочала кримінальне провадження
10 жовтня, 19:08 • 35009 перегляди
Зеленський незадоволений захистом київських ТЕЦ
10 жовтня, 17:04 • 43350 перегляди
Свириденко внесла до Ради подання щодо призначення міністром культури Тетяни Бережної
10 жовтня, 15:17 • 67626 перегляди
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto
10 жовтня, 14:10 • 35506 перегляди
Українська делегація готується до візиту в США: Зеленський розкрив деталі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
3.2м/с
86%
750мм
Популярнi новини
У США померла зірка "Хрещеного батька" Даян КітонPhoto11 жовтня, 20:20 • 3184 перегляди
Атака дронів: тимчасово окупований Донецьк охопила масштабна пожежа - ЗМІVideo11 жовтня, 20:48 • 22004 перегляди
Spiegel: Меркель допомагала російській армії освоїти сучасну тактику ведення бою до вторгнення рф в Україну11 жовтня, 21:21 • 11127 перегляди
Окупанти припинили відбудову знищеної ними Авдіївки, посилаючись на невизначену долю коксохіму - ЦНС11 жовтня, 21:45 • 7902 перегляди
Трамп стає "дедалі нетерплячішим" до путіна через гальмування зусиль щодо припинення війни - Politico02:58 • 6008 перегляди
Публікації
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драмиVideo11 жовтня, 16:00 • 34605 перегляди
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям 11 жовтня, 14:06 • 56827 перегляди
Фінал Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2025: хто представлятиме Україну і де подивитись 11 жовтня, 08:00 • 33035 перегляди
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto10 жовтня, 15:17 • 67634 перегляди
Зарядні пристрої, газові плити та генератори: скільки коштує комфорт під час відключеньPhoto10 жовтня, 13:35 • 52746 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Себастьян Лекорню
Емманюель Макрон
Мая Санду
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Канада
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Бредлі Купер зіграє головну роль у приквелі "Одинадцяти друзів Оушена" разом з Марго Роббі10 жовтня, 11:09 • 36119 перегляди
Меган Маркл у чорному костюмі вразила рідкісною появою на червоній доріжці з принцом ГарріVideo10 жовтня, 10:04 • 38292 перегляди
84-річна мільярдерка Марта Стюарт вразила мережу новим образом та дала відповідь хейтерам Photo10 жовтня, 09:18 • 40444 перегляди
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 106118 перегляди
Netflix робить ігри доступними на телевізорах9 жовтня, 06:39 • 48887 перегляди
Актуальне
YouTube
Bild
Ручна граната
ATACMS
E-6 Mercury

Кількість жертв зсувів ґрунту та повеней у Мексиці сягнула 37 осіб

Київ • УНН

 • 1268 перегляди

Потужні зливи у центральній та південно-східній Мексиці спричинили зсуви ґрунту та повені, внаслідок чого загинуло 37 людей. Тисячі солдатів розчищали заблоковані дороги, понад 320 000 осіб лишилися без електроенергії.

Кількість жертв зсувів ґрунту та повеней у Мексиці сягнула 37 осіб

Кількість загиблих унаслідок зсувів ґрунту та повеней, спричинених потужними зливами у центральній та південно-східній Мексиці, збільшилася до 37 людей. Про це повідомляє УНН із посиланням на NBC News.

Деталі

Зазначається, що тисячі солдатів розчищали заблоковані дороги, щоб врятувати зниклих безвісти по всій країні.

Загинуло 22 особи у штаті Ідальго, на північ від Мехіко, та було знеструмлено 150 населених пунктів. Щонайменше дев'ять людей загинули у штаті Пуебла, на схід від Мехіко, а понад 16 000 будинків пошкоджено або зруйновано. Також п'ять смертей зафіксовано у штаті Веракрус, де армія та флот допомагали рятувати мешканців 42 населених пунктів

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що у 55 муніципалітетах штату на узбережжі Мексиканської затоки було пошкоджено ще 16 000 будинків.

За словами влади, по всій країні понад 320 000 людей постраждали від відключень електроенергії, спричинених сильними дощами. Влада пояснює смертельні зливи тропічним штормом Прісцилла, який раніше був ураганом, та тропічним штормом Реймонд, які обидва мали місце біля західного узбережжя Мексики.

Нагадаємо

Напередодні внаслідок сильних дощів у Мексиці загинуло щонайменше 27 людей. Зливи спричинили кілька зсувів, відключення електроенергії в деяких муніципалітетах та вихід річок з берегів.

Зливи в Індії спричинили повені, зсув на паломницькому маршруті забрав життя 30 людей27.08.25, 08:59 • 3345 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Новини СвітуПодії
Мексика