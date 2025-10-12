Кількість жертв зсувів ґрунту та повеней у Мексиці сягнула 37 осіб
Київ • УНН
Потужні зливи у центральній та південно-східній Мексиці спричинили зсуви ґрунту та повені, внаслідок чого загинуло 37 людей. Тисячі солдатів розчищали заблоковані дороги, понад 320 000 осіб лишилися без електроенергії.
Кількість загиблих унаслідок зсувів ґрунту та повеней, спричинених потужними зливами у центральній та південно-східній Мексиці, збільшилася до 37 людей. Про це повідомляє УНН із посиланням на NBC News.
Деталі
Зазначається, що тисячі солдатів розчищали заблоковані дороги, щоб врятувати зниклих безвісти по всій країні.
Загинуло 22 особи у штаті Ідальго, на північ від Мехіко, та було знеструмлено 150 населених пунктів. Щонайменше дев'ять людей загинули у штаті Пуебла, на схід від Мехіко, а понад 16 000 будинків пошкоджено або зруйновано. Також п'ять смертей зафіксовано у штаті Веракрус, де армія та флот допомагали рятувати мешканців 42 населених пунктів
Вказується, що у 55 муніципалітетах штату на узбережжі Мексиканської затоки було пошкоджено ще 16 000 будинків.
За словами влади, по всій країні понад 320 000 людей постраждали від відключень електроенергії, спричинених сильними дощами. Влада пояснює смертельні зливи тропічним штормом Прісцилла, який раніше був ураганом, та тропічним штормом Реймонд, які обидва мали місце біля західного узбережжя Мексики.
Нагадаємо
Напередодні внаслідок сильних дощів у Мексиці загинуло щонайменше 27 людей. Зливи спричинили кілька зсувів, відключення електроенергії в деяких муніципалітетах та вихід річок з берегів.
