Число жертв оползней и наводнений в Мексике достигло 37 человек
Киев • УНН
Мощные ливни в центральной и юго-восточной Мексике вызвали оползни и наводнения, в результате чего погибли 37 человек. Тысячи солдат расчищали заблокированные дороги, более 320 000 человек остались без электроэнергии.
Число погибших в результате оползней и наводнений, вызванных мощными ливнями в центральной и юго-восточной Мексике, увеличилось до 37 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NBC News.
Подробности
Отмечается, что тысячи солдат расчищали заблокированные дороги, чтобы спасти пропавших без вести по всей стране.
Погибли 22 человека в штате Идальго, к северу от Мехико, и были обесточены 150 населенных пунктов. По меньшей мере девять человек погибли в штате Пуэбла, к востоку от Мехико, а более 16 000 домов повреждены или разрушены. Также пять смертей зафиксировано в штате Веракрус, где армия и флот помогали спасать жителей 42 населенных пунктов
Указывается, что в 55 муниципалитетах штата на побережье Мексиканского залива было повреждено еще 16 000 домов.
По словам властей, по всей стране более 320 000 человек пострадали от отключений электроэнергии, вызванных сильными дождями. Власти объясняют смертельные ливни тропическим штормом Присцилла, который ранее был ураганом, и тропическим штормом Реймонд, которые оба имели место у западного побережья Мексики.
Напомним
Накануне в результате сильных дождей в Мексике погибли по меньшей мере 27 человек. Ливни вызвали несколько оползней, отключения электроэнергии в некоторых муниципалитетах и выход рек из берегов.
Ливни в Индии вызвали наводнения, оползень на паломническом маршруте унес жизни 30 человек27.08.25, 08:59 • 3345 просмотров