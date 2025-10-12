Число жертв оползней и наводнений в Мексике достигло 37 человек

$41.510.00
11 октября, 16:00 • 33831 просмотра
Подборка фильмов для долгих октябрьских вечеров: от романтики до драмыVideo
11 октября, 14:06 • 55801 просмотра
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам
11 октября, 13:21 • 30998 просмотра
Есть хорошие варианты, сильные идеи: Зеленский обсудил с Трампом усиление украинской ПВО
11 октября, 12:56 • 36100 просмотра
Гибель блогера Ганича в Киеве: что известно о нем и кому он написал перед смертью
11 октября, 12:10 • 26967 просмотра
Дроны СБУ поразили НПЗ “Башнефть”, который в 1400 километрах от Украины - источник
11 октября, 08:54 • 26965 просмотра
В Киеве в авто нашли известного блогера с простреленной головой: полиция начала уголовное производство
10 октября, 19:08 • 34916 просмотра
Зеленский недоволен защитой киевских ТЭЦ
10 октября, 17:04 • 43321 просмотра
Свириденко внесла в Раду представление о назначении министром культуры Татьяны Бережной
10 октября, 15:17 • 67304 просмотра
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимостиPhoto
10 октября, 14:10 • 35480 просмотра
Украинская делегация готовится к визиту в США: Зеленский раскрыл детали
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
160 боевых столкновений за сутки: в Генштабе рассказали, где горячее всего на фронте
11 октября, 19:52 • 4546 просмотра
Атака дронов: временно оккупированный Донецк охватил масштабный пожар - СМИVideo
11 октября, 20:48 • 21579 просмотра
Spiegel: Меркель помогала российской армии освоить современную тактику ведения боя до вторжения РФ в Украину
11 октября, 21:21 • 10688 просмотра
Оккупанты прекратили восстановление уничтоженной ими Авдеевки, ссылаясь на неопределенную судьбу коксохима - ЦНС
11 октября, 21:45 • 7052 просмотра
Трамп становится "все более нетерпеливым" к путину из-за торможения усилий по прекращению войны - Politico
02:58 • 4684 просмотра
Подборка фильмов для долгих октябрьских вечеров: от романтики до драмы
11 октября, 16:00 • 33852 просмотра
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам
11 октября, 14:06 • 55828 просмотра
Финал Нацотбора на Детское Евровидение-2025: кто будет представлять Украину и где посмотреть
11 октября, 08:00 • 32745 просмотра
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимости
10 октября, 15:17 • 67310 просмотра
Зарядные устройства, газовые плиты и генераторы: сколько стоит комфорт во время отключений
10 октября, 13:35 • 52450 просмотра
Число жертв оползней и наводнений в Мексике достигло 37 человек

Киев • УНН

 • 1022 просмотра

Мощные ливни в центральной и юго-восточной Мексике вызвали оползни и наводнения, в результате чего погибли 37 человек. Тысячи солдат расчищали заблокированные дороги, более 320 000 человек остались без электроэнергии.

Число жертв оползней и наводнений в Мексике достигло 37 человек

Число погибших в результате оползней и наводнений, вызванных мощными ливнями в центральной и юго-восточной Мексике, увеличилось до 37 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NBC News.

Подробности

Отмечается, что тысячи солдат расчищали заблокированные дороги, чтобы спасти пропавших без вести по всей стране.

Погибли 22 человека в штате Идальго, к северу от Мехико, и были обесточены 150 населенных пунктов. По меньшей мере девять человек погибли в штате Пуэбла, к востоку от Мехико, а более 16 000 домов повреждены или разрушены. Также пять смертей зафиксировано в штате Веракрус, где армия и флот помогали спасать жителей 42 населенных пунктов

- говорится в сообщении.

Указывается, что в 55 муниципалитетах штата на побережье Мексиканского залива было повреждено еще 16 000 домов.

По словам властей, по всей стране более 320 000 человек пострадали от отключений электроэнергии, вызванных сильными дождями. Власти объясняют смертельные ливни тропическим штормом Присцилла, который ранее был ураганом, и тропическим штормом Реймонд, которые оба имели место у западного побережья Мексики.

Напомним

Накануне в результате сильных дождей в Мексике погибли по меньшей мере 27 человек. Ливни вызвали несколько оползней, отключения электроэнергии в некоторых муниципалитетах и выход рек из берегов.

Ливни в Индии вызвали наводнения, оползень на паломническом маршруте унес жизни 30 человек27.08.25, 08:59 • 3345 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Новости МираПроисшествия
Мексика