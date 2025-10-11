Сильні дощі в Мексиці забрали життя майже 30 осіб
Київ • УНН
Сильні дощі в Мексиці спричинили загибель щонайменше 27 людей та зникнення безвісти ще кількох. Зливи викликали зсуви, відключення електроенергії та вихід річок з берегів, пошкодивши тисячі будинків і сотні шкіл.
Внаслідок сильних дощів у Мексиці загинуло щонайменше 27 людей. Зливи спричинили кілька зсувів, відключення електроенергії в деяких муніципалітетах та вихід річок з берегів. Про це повідомляє видання Reuters, передає УНН.
Деталі
"Внаслідок сильних дощів у Мексиці загинуло щонайменше 27 людей, ще більше зникло безвісти. Зливи спричинили кілька зсувів, відключення електроенергії в деяких муніципалітетах та вихід річок з берегів. Органи цивільного захисту штату Ідальго повідомили про 16 загиблих і заявили, що постраждало щонайменше 1000 будинків і сотні шкіл", - пише видання.
Губернатор штату Пуебла Алехандро Армента заявив, що щонайменше дев'ять людей загинули внаслідок таких інцидентів, як зсуви, а ще п'ятеро вважаються зниклими безвісти. Влада повідомила ще про двох загиблих у штаті Веракрус.
Міністерство оборони заявило, що розгорнуло понад 5400 співробітників для допомоги у моніторингу, евакуації та очищенні постраждалих районів.
Нагадаємо
У суботу, 11 жовтня, на більшості території України буде хмарно.