Сильные дожди в Мексике унесли жизни почти 30 человек
Киев • УНН
Сильные дожди в Мексике привели к гибели по меньшей мере 27 человек и исчезновению без вести еще нескольких. Ливни вызвали оползни, отключения электроэнергии и выход рек из берегов, повредив тысячи домов и сотни школ.
В результате сильных дождей в Мексике погибли по меньшей мере 27 человек. Ливни вызвали несколько оползней, отключение электроэнергии в некоторых муниципалитетах и выход рек из берегов. Об этом сообщает издание Reuters, передает УНН.
Детали
"В результате сильных дождей в Мексике погибли по меньшей мере 27 человек, еще больше пропали без вести. Ливни вызвали несколько оползней, отключение электроэнергии в некоторых муниципалитетах и выход рек из берегов. Органы гражданской защиты штата Идальго сообщили о 16 погибших и заявили, что пострадало по меньшей мере 1000 домов и сотни школ", - пишет издание.
Губернатор штата Пуэбла Алехандро Армента заявил, что по меньшей мере девять человек погибли в результате таких инцидентов, как оползни, а еще пятеро считаются пропавшими без вести. Власти сообщили еще о двух погибших в штате Веракрус.
Министерство обороны заявило, что развернуло более 5400 сотрудников для помощи в мониторинге, эвакуации и очистке пострадавших районов.
Напомним
В субботу, 11 октября, на большей части территории Украины будет облачно.