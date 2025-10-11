Хмарна погода та дощі охоплять більшу частину України 11 жовтня - прогноз
Київ • УНН
На більшості території України 11 жовтня очікується хмарна погода з невеликими дощами. Температура повітря вдень становитиме 9-14°, у Києві - 10-12°.
У суботу, 11 жовтня, на більшості території України буде хмарно. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
Деталі
За інформацією синоптиків, у країні очікуються невеликі дощі.
Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, вдень у південно-західній частині місцями пориви 15-20 м/с. Температура вдень 9-14°
У Києві та області у суботу буде хмарно, очікується дощ. Температура 10-12°.
Всесвітній день музики та Міжнародний день африканських пінгвінів: що ще відзначають 11 жовтня11.10.25, 06:30 • 1284 перегляди