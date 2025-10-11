$41.510.10
10 жовтня, 19:08 • 14203 перегляди
Зеленський незадоволений захистом київських ТЕЦ
10 жовтня, 17:04 • 27415 перегляди
Свириденко внесла до Ради подання щодо призначення міністром культури Тетяни Бережної
10 жовтня, 15:17 • 35763 перегляди
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto
10 жовтня, 14:10 • 26454 перегляди
Українська делегація готується до візиту в США: Зеленський розкрив деталі
10 жовтня, 14:04 • 23897 перегляди
Тривають детальні дискусії щодо надання Україні ракет "Томагавк", відповіді "ні" немає - МЗС
10 жовтня, 13:35 • 30397 перегляди
Зарядні пристрої, газові плити та генератори: скільки коштує комфорт під час відключеньPhoto
10 жовтня, 10:53 • 37878 перегляди
Відбір на Чемпіонат світу-2026: де дивитися поєдинок Ісландія - Україна, хто фаворит PhotoVideo
10 жовтня, 09:44 • 41035 перегляди
Які країни Європи помічали підозрілі дрони у своєму повітряному просторі: чи збиватимуть їх
10 жовтня, 09:08 • 19541 перегляди
Не Трамп: Нобелівську премію миру 2025 року отримала венесуельська опозиціонерка Марія Коріна МачадоPhoto
10 жовтня, 07:24 • 19968 перегляди
Над Україною за ніч знешкоджено 405 з 465 російських дронів і 15 з 32 ракет, включно з "Кинджалом"
Хмарна погода та дощі охоплять більшу частину України 11 жовтня - прогноз

Київ • УНН

 • 1172 перегляди

На більшості території України 11 жовтня очікується хмарна погода з невеликими дощами. Температура повітря вдень становитиме 9-14°, у Києві - 10-12°.

Хмарна погода та дощі охоплять більшу частину України 11 жовтня - прогноз

У суботу, 11 жовтня, на більшості території України буде хмарно. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, у країні очікуються невеликі дощі.

Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, вдень у південно-західній частині місцями пориви 15-20 м/с. Температура вдень 9-14°

- йдеться у повідомленні.

У Києві та області у суботу буде хмарно, очікується дощ. Температура 10-12°.

Всесвітній день музики та Міжнародний день африканських пінгвінів: що ще відзначають 11 жовтня11.10.25, 06:30 • 1284 перегляди

Вадим Хлюдзинський

КиївКиївська областьПогода та довкілля
Укргідрометцентр
Дощі в Україні
Україна