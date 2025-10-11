Всесвітній день музики та Міжнародний день африканських пінгвінів: що ще відзначають 11 жовтня

Сьогодні, 11 жовтня, відзначається Всесвітній день музики а також Міжнародний день африканських пінгвінів. Також християни вшановують пам’ять преподобного Феофана, єпископа Нікейського, пише УНН.

Всесвітній день музики

Цей день відзначається кожної другої суботи жовтня, вшановуючи силу та красу музики у всіх її формах. Від зародження людської цивілізації і до сьогодні музика є невід’ємною частиною нашого життя. Це має силу об’єднувати спільноти, викликати емоції, мотивувати і навіть зцілювати, сприяти фізичному та ментальному добробуту.

Всесвітній день мігруючих птахів

Цей день був започаткований у 2006 році Секретаріатом Угоди про збереження афро-євразійських мігруючих водно-болотних птахів у співпраці з Секретаріатом Конвенції про збереження мігруючих видів диких тварин. Передумовою святкування виступила Міжнародна конвенція захисту птахів, яку було прийнято у 1906 році. Святкування проходить за підтримки Конвенції по мігруючим видам та Африкансько-Азіатської угоди з перелітних птахів.

Міжнародний день африканських пінгвінів

Ареал африканських пінгвінів знаходиться на південному піщаному узбережжі континенту. Там вони полюбляють робити гнізда на численних острівцях поблизу материка. Кількість пінгвінів в Африці постійно зменшується. Згідно зі статистикою на 2012 рік, популяція пінгвінів на континенті становила лише 2% у порівнянні з тим, що було у 1930 році. Зараз вид знаходиться під загрозою зникнення.

Європейський день донорства і трансплантації органів

Трансплантація – це пересадка (приживлення) клітин, тканин або органів від людини або тварини іншій людині. Ця процедура високотехнологічна і, на жаль, досить високовартісна, але вона вже врятувала життя сотням тисяч людей. Донорство є добровільною здачею крові або інших тканин та органів. Людина, яка отримує донорські органи, називається реципієнт.

День пам'яті преподобного Феофана, сповідника, творця канонів, єпископа Нікейського

Преподобний Феофан сповідник, творець канонів, єпископ Нікейський, був молодшим братом преподобного Феодора Начертаного. Брати отримали чудову освіту, особливо захоплювалися філософією. Потім вони пішли до лаври святого Сави. Тут преподобний Феофан був пострижений, а через кілька років став пресвітером. Святитель написав близько 150 канонів, серед них канон на захист святих ікон. Помер преподобний у спокої близько 850 року.

