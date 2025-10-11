Всесвітній день музики та Міжнародний день африканських пінгвінів: що ще відзначають 11 жовтня

$41.510.10
48.210.07
ukenru
10 жовтня, 19:08 • 11945 перегляди
Зеленський незадоволений захистом київських ТЕЦ
10 жовтня, 17:04 • 23357 перегляди
Свириденко внесла до Ради подання щодо призначення міністром культури Тетяни Бережної
10 жовтня, 15:17 • 32563 перегляди
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto
10 жовтня, 14:10 • 24542 перегляди
Українська делегація готується до візиту в США: Зеленський розкрив деталі
10 жовтня, 14:04 • 22471 перегляди
Тривають детальні дискусії щодо надання Україні ракет "Томагавк", відповіді "ні" немає - МЗС
10 жовтня, 13:35 • 28696 перегляди
Зарядні пристрої, газові плити та генератори: скільки коштує комфорт під час відключеньPhoto
10 жовтня, 10:53 • 36613 перегляди
Відбір на Чемпіонат світу-2026: де дивитися поєдинок Ісландія - Україна, хто фаворит PhotoVideo
10 жовтня, 09:44 • 39768 перегляди
Які країни Європи помічали підозрілі дрони у своєму повітряному просторі: чи збиватимуть їх
10 жовтня, 09:08 • 19337 перегляди
Не Трамп: Нобелівську премію миру 2025 року отримала венесуельська опозиціонерка Марія Коріна МачадоPhoto
10 жовтня, 07:24 • 19789 перегляди
Над Україною за ніч знешкоджено 405 з 465 російських дронів і 15 з 32 ракет, включно з "Кинджалом"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
3.1м/с
93%
748мм
Популярнi новини
На військовому заводі в США пролунав потужний вибух: є загиблі та зниклі безвісти10 жовтня, 17:39 • 4230 перегляди
Водопостачання у Києві відновили у повному обсязі - КМДА10 жовтня, 17:44 • 3202 перегляди
Зеленський придбав облігації на понад 4 млн гривень - декларація10 жовтня, 17:55 • 7410 перегляди
Через зауваження прибив дверима авто травмовану руку ветерана: під Києвом поліція проводить перевіркуVideo10 жовтня, 18:28 • 5276 перегляди
Зеленський: 725 тисяч сімей отримали електрику після обстрілів, Київ майже з водою10 жовтня, 20:21 • 2508 перегляди
Публікації
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto10 жовтня, 15:17 • 32563 перегляди
Зарядні пристрої, газові плити та генератори: скільки коштує комфорт під час відключеньPhoto10 жовтня, 13:35 • 28696 перегляди
Відбір на Чемпіонат світу-2026: де дивитися поєдинок Ісландія - Україна, хто фаворит PhotoVideo10 жовтня, 10:53 • 36613 перегляди
Які країни Європи помічали підозрілі дрони у своєму повітряному просторі: чи збиватимуть їх 10 жовтня, 09:44 • 39768 перегляди
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 91345 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Хакан Фідан
Башар аль-Асад
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Донецька область
Франція
Реклама
УНН Lite
Бредлі Купер зіграє головну роль у приквелі "Одинадцяти друзів Оушена" разом з Марго Роббі10 жовтня, 11:09 • 23059 перегляди
Меган Маркл у чорному костюмі вразила рідкісною появою на червоній доріжці з принцом ГарріVideo10 жовтня, 10:04 • 25569 перегляди
84-річна мільярдерка Марта Стюарт вразила мережу новим образом та дала відповідь хейтерам Photo10 жовтня, 09:18 • 28376 перегляди
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 91342 перегляди
Netflix робить ігри доступними на телевізорах9 жовтня, 06:39 • 38138 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
ATACMS
Безпілотний літальний апарат
Fox News
E-6 Mercury

Всесвітній день музики та Міжнародний день африканських пінгвінів: що ще відзначають 11 жовтня

Київ • УНН

 • 124 перегляди

Сьогодні відзначають Всесвітній день музики та Міжнародний день африканських пінгвінів. Також вшановують пам’ять преподобного Феофана, єпископа Нікейського.

Всесвітній день музики та Міжнародний день африканських пінгвінів: що ще відзначають 11 жовтня

Сьогодні, 11 жовтня, відзначається Всесвітній день музики а також Міжнародний день африканських пінгвінів. Також християни вшановують пам’ять преподобного Феофана, єпископа Нікейського, пише УНН.

Всесвітній день музики

Цей день відзначається кожної другої суботи жовтня, вшановуючи силу та красу музики у всіх її формах. Від зародження людської цивілізації і до сьогодні музика є невід’ємною частиною нашого життя. Це має силу об’єднувати спільноти, викликати емоції, мотивувати і навіть зцілювати, сприяти фізичному та ментальному добробуту.

Всесвітній день мігруючих птахів

Цей день був започаткований у 2006 році Секретаріатом Угоди про збереження афро-євразійських мігруючих водно-болотних птахів у співпраці з Секретаріатом Конвенції про збереження мігруючих видів диких тварин. Передумовою святкування виступила Міжнародна конвенція захисту птахів, яку було прийнято у 1906 році. Святкування проходить за підтримки Конвенції по мігруючим видам та Африкансько-Азіатської угоди з перелітних птахів.

Знайдено втрачене інтерв'ю Джона Леннона: музикант остерігався прослуховування спецслужбами09.10.25, 18:33 • 2900 переглядiв

Міжнародний день африканських пінгвінів

Ареал африканських пінгвінів знаходиться на південному піщаному узбережжі континенту. Там вони полюбляють робити гнізда на численних острівцях поблизу материка. Кількість пінгвінів в Африці постійно зменшується. Згідно зі статистикою на 2012 рік, популяція пінгвінів на континенті становила лише 2% у порівнянні з тим, що було у 1930 році. Зараз вид знаходиться під загрозою зникнення.

Європейський день донорства і трансплантації органів

Трансплантація – це пересадка (приживлення) клітин, тканин або органів від людини або тварини іншій людині. Ця процедура високотехнологічна і, на жаль, досить високовартісна, але вона вже врятувала життя сотням тисяч людей. Донорство є добровільною здачею крові або інших тканин та органів. Людина, яка отримує донорські органи, називається реципієнт.

День пам'яті преподобного Феофана, сповідника, творця канонів, єпископа Нікейського

Преподобний Феофан сповідник, творець канонів, єпископ Нікейський, був молодшим братом преподобного Феодора Начертаного. Брати отримали чудову освіту, особливо захоплювалися філософією. Потім вони пішли до лаври святого Сави. Тут преподобний Феофан був пострижений, а через кілька років став пресвітером. Святитель написав близько 150 канонів, серед них канон на захист святих ікон. Помер преподобний у спокої близько 850 року.

Нобелівську премію з літератури 2025 року отримав угорський письменник Ласло Краснахоркаї09.10.25, 14:05 • 2858 переглядiв

Павло Зінченко

Суспільство