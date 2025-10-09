Знайдено втрачене інтерв'ю Джона Леннона: музикант остерігався прослуховування спецслужбами

Втрачене багато десятиліть тому інтерв'ю з Джоном Ленноном, знову знайдено. Як свідчить запис, колишній учасник Beatles підозрював тодішню владу США у прослуховуванні телефонних розмов. Пише УНН із посиланням на The Guardian.

Деталі

Розкопане інтерв'ю 1975 року розкриває факт занепокоєння Джона Леннона, засновника та співавтора пісень гурту The Beatles щодо прослуховування телефонних розмов з боку спеціальних служб США.

Інтерв'ю було проведено 50 років тому, - тоді екс-учасник Beatles подавав позов проти адміністрації 37-го президента США Річарда Ніксона з приводу незаконного прослуховування та стеження. Ці дії Леннон здійснював у рамках своєї боротьби проти уникнення депортації, нагадує видання.

Я знаю різницю між звичайним телефоном, коли я його беру, і тим, коли щоразу, коли я його беру, чути багато шумів. .. [Адміністрація] наступала на мене так чи інакше; я маю на увазі, вони мене переслідували". І я відчиняв двері, а там були хлопці, що стояли на іншому боці вулиці. Я сідав у машину, і вони їхали за мною на машині, а не ховалися - ділився думками Леннон.

Визначний факт: сама розмова, в якій Леннон говорить про свої побоювання, була записана молодим лондонським діджеєм Нікі Горном, згодом втрачена і лише випадково знайдена через півстоліття.

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

Оригінальний запис розмови також свідчить, як виглядало повсякденне життя музичної легенди.

В основному це спальня, студія, телевізор, вечірня прогулянка, вдома - описував Леннон.

Горн зізнається, що нервував перед інтерв'ю. Але Леннон заспокоїв його і навіть спек для нього шоколадне печиво.

Ішла мова також про сольний студійний альбом Walls and Bridges, який став золотим у США та був написаний і записаний під час його 18-місячної розлуки з Йоко Оно.

Леннон зізнався, що спочатку "не міг слухати" студійні записи і думав "просто викинути це". Потім він програв їх друзям, "і вони сказали: "Гей, все гаразд".

Нагадаємо

Disney+ випустив документальний фільм про перший візит The Beatles до США у 1964 році. Стрічка містить відреставровані архівні кадри та розкриває унікальні деталі їхнього тріумфального турне.