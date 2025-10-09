$41.400.09
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Найдено утерянное интервью Джона Леннона: музыкант опасался прослушивания спецслужбами

Киев • УНН

 • 152 просмотра

Утерянное интервью Джона Леннона 1975 года выявило его опасения по поводу прослушивания телефонных разговоров спецслужбами США. Музыкант также рассказал о своей повседневной жизни и сомнениях относительно сольного альбома.

Найдено утерянное интервью Джона Леннона: музыкант опасался прослушивания спецслужбами

Утерянное много десятилетий назад интервью с Джоном Ленноном снова найдено. Как свидетельствует запись, бывший участник Beatles подозревал тогдашние власти США в прослушивании телефонных разговоров. Пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Раскопанное интервью 1975 года раскрывает факт беспокойства Джона Леннона, основателя и соавтора песен группы The Beatles относительно прослушивания телефонных разговоров со стороны специальных служб США. 

Интервью было проведено 50 лет назад, - тогда экс-участник Beatles подавал иск против администрации 37-го президента США Ричарда Никсона по поводу незаконного прослушивания и слежки. Эти действия Леннон осуществлял в рамках своей борьбы против избежания депортации, напоминает издание.

Я знаю разницу между обычным телефоном, когда я его беру, и тем, когда каждый раз, когда я его беру, слышно много шумов. .. [Администрация] наступала на меня так или иначе; я имею в виду, они меня преследовали". И я открывал дверь, а там были парни, стоявшие на другой стороне улицы. Я садился в машину, и они ехали за мной на машине, а не прятались

- делился мыслями Леннон. 

Примечательный факт: сам разговор, в котором Леннон говорит о своих опасениях, был записан молодым лондонским диджеем Ники Хорном, впоследствии утерян и лишь случайно найден спустя полвека.

Четыре байопика о Beatles анонсировали на 2028 год: раскрыт звездный актерский состав01.04.25, 09:11 • 185423 просмотра

Оригинальная запись разговора также свидетельствует, как выглядела повседневная жизнь музыкальной легенды.

В основном это спальня, студия, телевизор, вечерняя прогулка, дома

- описывал Леннон.

Хорн признается, что нервничал перед интервью. Но Леннон успокоил его и даже испек для него шоколадное печенье. 

Речь шла также о сольном студийном альбоме Walls and Bridges, который стал золотым в США и был написан и записан во время его 18-месячного расставания с Йоко Оно.

Леннон признался, что сначала "не мог слушать" студийные записи и думал "просто выбросить это". Затем он проиграл их друзьям, "и они сказали: "Эй, все в порядке". 

Напомним

Disney+ выпустил документальный фильм о первом визите The Beatles в США в 1964 году. Лента содержит отреставрированные архивные кадры и раскрывает уникальные детали их триумфального турне.

Игорь Тележников

Культура
Хранитель
Соединённые Штаты