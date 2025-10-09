Найдено утерянное интервью Джона Леннона: музыкант опасался прослушивания спецслужбами

Утерянное много десятилетий назад интервью с Джоном Ленноном снова найдено. Как свидетельствует запись, бывший участник Beatles подозревал тогдашние власти США в прослушивании телефонных разговоров. Пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Раскопанное интервью 1975 года раскрывает факт беспокойства Джона Леннона, основателя и соавтора песен группы The Beatles относительно прослушивания телефонных разговоров со стороны специальных служб США.

Интервью было проведено 50 лет назад, - тогда экс-участник Beatles подавал иск против администрации 37-го президента США Ричарда Никсона по поводу незаконного прослушивания и слежки. Эти действия Леннон осуществлял в рамках своей борьбы против избежания депортации, напоминает издание.

Я знаю разницу между обычным телефоном, когда я его беру, и тем, когда каждый раз, когда я его беру, слышно много шумов. .. [Администрация] наступала на меня так или иначе; я имею в виду, они меня преследовали". И я открывал дверь, а там были парни, стоявшие на другой стороне улицы. Я садился в машину, и они ехали за мной на машине, а не прятались - делился мыслями Леннон.

Примечательный факт: сам разговор, в котором Леннон говорит о своих опасениях, был записан молодым лондонским диджеем Ники Хорном, впоследствии утерян и лишь случайно найден спустя полвека.

Оригинальная запись разговора также свидетельствует, как выглядела повседневная жизнь музыкальной легенды.

В основном это спальня, студия, телевизор, вечерняя прогулка, дома - описывал Леннон.

Хорн признается, что нервничал перед интервью. Но Леннон успокоил его и даже испек для него шоколадное печенье.

Речь шла также о сольном студийном альбоме Walls and Bridges, который стал золотым в США и был написан и записан во время его 18-месячного расставания с Йоко Оно.

Леннон признался, что сначала "не мог слушать" студийные записи и думал "просто выбросить это". Затем он проиграл их друзьям, "и они сказали: "Эй, все в порядке".

