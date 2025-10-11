$41.510.10
10 октября, 19:08 • 11936 просмотра
Зеленский недоволен защитой киевских ТЭЦ
10 октября, 17:04 • 23345 просмотра
Свириденко внесла в Раду представление о назначении министром культуры Татьяны Бережной
10 октября, 15:17 • 32553 просмотра
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимостиPhoto
10 октября, 14:10 • 24536 просмотра
Украинская делегация готовится к визиту в США: Зеленский раскрыл детали
10 октября, 14:04 • 22467 просмотра
Продолжаются детальные дискуссии о предоставлении Украине ракет "Томагавк", ответа "нет" нет - МИД
10 октября, 13:35 • 28690 просмотра
Зарядные устройства, газовые плиты и генераторы: сколько стоит комфорт во время отключенийPhoto
10 октября, 10:53 • 36608 просмотра
Отбор на Чемпионат мира-2026: где смотреть поединок Исландия - Украина, кто фаворитPhotoVideo
10 октября, 09:44 • 39760 просмотра
Какие страны Европы замечали подозрительные дроны в своем воздушном пространстве: будут ли их сбивать
10 октября, 09:08 • 19331 просмотра
Не Трамп: Нобелевскую премию мира 2025 года получила венесуэльская оппозиционерка Мария Корина МачадоPhoto
10 октября, 07:24 • 19785 просмотра
Над Украиной за ночь обезврежено 405 из 465 российских дронов и 15 из 32 ракет, включая "Кинжал"
Всемирный день музыки и Международный день африканских пингвинов: что еще отмечают 11 октября

Киев • УНН

 • 118 просмотра

Сегодня отмечают Всемирный день музыки и Международный день африканских пингвинов. Также чтят память преподобного Феофана, епископа Никейского.

Всемирный день музыки и Международный день африканских пингвинов: что еще отмечают 11 октября

Сегодня, 11 октября, отмечается Всемирный день музыки, а также Международный день африканских пингвинов. Также христиане чтят память преподобного Феофана, епископа Никейского, пишет УНН.

Всемирный день музыки

Этот день отмечается каждую вторую субботу октября, чествуя силу и красоту музыки во всех ее формах. От зарождения человеческой цивилизации и до сегодняшнего дня музыка является неотъемлемой частью нашей жизни. Она обладает силой объединять сообщества, вызывать эмоции, мотивировать и даже исцелять, способствовать физическому и ментальному благополучию.

Всемирный день мигрирующих птиц

Этот день был учрежден в 2006 году Секретариатом Соглашения о сохранении афро-евразийских мигрирующих водно-болотных птиц в сотрудничестве с Секретариатом Конвенции о сохранении мигрирующих видов диких животных. Предпосылкой празднования выступила Международная конвенция защиты птиц, которая была принята в 1906 году. Празднование проходит при поддержке Конвенции по мигрирующим видам и Африканско-Азиатского соглашения по перелетным птицам.

Найдено утерянное интервью Джона Леннона: музыкант опасался прослушивания спецслужбами09.10.25, 18:33 • 2900 просмотров

Международный день африканских пингвинов

Ареал африканских пингвинов находится на южном песчаном побережье континента. Там они любят делать гнезда на многочисленных островках вблизи материка. Количество пингвинов в Африке постоянно уменьшается. Согласно статистике на 2012 год, популяция пингвинов на континенте составляла лишь 2% по сравнению с тем, что было в 1930 году. Сейчас вид находится под угрозой исчезновения.

Европейский день донорства и трансплантации органов

Трансплантация – это пересадка (приживление) клеток, тканей или органов от человека или животного другому человеку. Эта процедура высокотехнологична и, к сожалению, довольно дорогостоящая, но она уже спасла жизни сотням тысяч людей. Донорство является добровольной сдачей крови или других тканей и органов. Человек, который получает донорские органы, называется реципиентом.

День памяти преподобного Феофана, исповедника, творца канонов, епископа Никейского

Преподобный Феофан исповедник, творец канонов, епископ Никейский, был младшим братом преподобного Феодора Начертанного. Братья получили прекрасное образование, особенно увлекались философией. Затем они пошли в лавру святого Саввы. Здесь преподобный Феофан был пострижен, а через несколько лет стал пресвитером. Святитель написал около 150 канонов, среди них канон в защиту святых икон. Скончался преподобный в покое около 850 года.

Нобелевскую премию по литературе 2025 года получил венгерский писатель Ласло Краснахоркаи09.10.25, 14:05 • 2858 просмотров

Павел Зинченко

Общество