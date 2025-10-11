Всемирный день музыки и Международный день африканских пингвинов: что еще отмечают 11 октября
Сегодня отмечают Всемирный день музыки и Международный день африканских пингвинов. Также чтят память преподобного Феофана, епископа Никейского.
Всемирный день музыки
Этот день отмечается каждую вторую субботу октября, чествуя силу и красоту музыки во всех ее формах. От зарождения человеческой цивилизации и до сегодняшнего дня музыка является неотъемлемой частью нашей жизни. Она обладает силой объединять сообщества, вызывать эмоции, мотивировать и даже исцелять, способствовать физическому и ментальному благополучию.
Всемирный день мигрирующих птиц
Этот день был учрежден в 2006 году Секретариатом Соглашения о сохранении афро-евразийских мигрирующих водно-болотных птиц в сотрудничестве с Секретариатом Конвенции о сохранении мигрирующих видов диких животных. Предпосылкой празднования выступила Международная конвенция защиты птиц, которая была принята в 1906 году. Празднование проходит при поддержке Конвенции по мигрирующим видам и Африканско-Азиатского соглашения по перелетным птицам.
Международный день африканских пингвинов
Ареал африканских пингвинов находится на южном песчаном побережье континента. Там они любят делать гнезда на многочисленных островках вблизи материка. Количество пингвинов в Африке постоянно уменьшается. Согласно статистике на 2012 год, популяция пингвинов на континенте составляла лишь 2% по сравнению с тем, что было в 1930 году. Сейчас вид находится под угрозой исчезновения.
Европейский день донорства и трансплантации органов
Трансплантация – это пересадка (приживление) клеток, тканей или органов от человека или животного другому человеку. Эта процедура высокотехнологична и, к сожалению, довольно дорогостоящая, но она уже спасла жизни сотням тысяч людей. Донорство является добровольной сдачей крови или других тканей и органов. Человек, который получает донорские органы, называется реципиентом.
День памяти преподобного Феофана, исповедника, творца канонов, епископа Никейского
Преподобный Феофан исповедник, творец канонов, епископ Никейский, был младшим братом преподобного Феодора Начертанного. Братья получили прекрасное образование, особенно увлекались философией. Затем они пошли в лавру святого Саввы. Здесь преподобный Феофан был пострижен, а через несколько лет стал пресвитером. Святитель написал около 150 канонов, среди них канон в защиту святых икон. Скончался преподобный в покое около 850 года.
