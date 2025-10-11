Облачная погода и дожди охватят большую часть Украины 11 октября - прогноз
Киев • УНН
На большей части территории Украины 11 октября ожидается облачная погода с небольшими дождями. Температура воздуха днем составит 9-14°, в Киеве - 10-12°.
В субботу, 11 октября, на большей части территории Украины будет облачно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, в стране ожидаются небольшие дожди.
Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, днем в юго-западной части местами порывы 15-20 м/с. Температура днем 9-14°
В Киеве и области в субботу будет облачно, ожидается дождь. Температура 10-12°.
