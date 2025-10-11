Облачная погода и дожди охватят большую часть Украины 11 октября - прогноз

$41.510.10
48.210.07
ukenru
10 октября, 19:08 • 13720 просмотра
Зеленский недоволен защитой киевских ТЭЦ
10 октября, 17:04 • 26620 просмотра
Свириденко внесла в Раду представление о назначении министром культуры Татьяны Бережной
10 октября, 15:17 • 35093 просмотра
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимостиPhoto
10 октября, 14:10 • 26090 просмотра
Украинская делегация готовится к визиту в США: Зеленский раскрыл детали
10 октября, 14:04 • 23622 просмотра
Продолжаются детальные дискуссии о предоставлении Украине ракет "Томагавк", ответа "нет" нет - МИД
10 октября, 13:35 • 30002 просмотра
Зарядные устройства, газовые плиты и генераторы: сколько стоит комфорт во время отключенийPhoto
10 октября, 10:53 • 37607 просмотра
Отбор на Чемпионат мира-2026: где смотреть поединок Исландия - Украина, кто фаворитPhotoVideo
10 октября, 09:44 • 40780 просмотра
Какие страны Европы замечали подозрительные дроны в своем воздушном пространстве: будут ли их сбивать
10 октября, 09:08 • 19505 просмотра
Не Трамп: Нобелевскую премию мира 2025 года получила венесуэльская оппозиционерка Мария Корина МачадоPhoto
10 октября, 07:24 • 19941 просмотра
Над Украиной за ночь обезврежено 405 из 465 российских дронов и 15 из 32 ракет, включая "Кинжал"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
3м/с
93%
748мм
Популярные новости
Часть Ровно осталась без света: энергетики обещают быстрое восстановление10 октября, 18:58 • 4374 просмотра
Левый берег столицы уже со светом - ДТЭК10 октября, 19:15 • 3976 просмотра
Зеленский: 725 тысяч семей получили электричество после обстрелов, Киев почти с водой10 октября, 20:21 • 4642 просмотра
Чугуев под массированной атакой: есть возгорания и один пострадавший10 октября, 21:24 • 4578 просмотра
Зеленский пообщался с Мерцем: о чем шла речь01:39 • 3870 просмотра
публикации
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимостиPhoto10 октября, 15:17 • 35098 просмотра
Зарядные устройства, газовые плиты и генераторы: сколько стоит комфорт во время отключенийPhoto10 октября, 13:35 • 30006 просмотра
Отбор на Чемпионат мира-2026: где смотреть поединок Исландия - Украина, кто фаворитPhotoVideo10 октября, 10:53 • 37608 просмотра
Какие страны Европы замечали подозрительные дроны в своем воздушном пространстве: будут ли их сбивать10 октября, 09:44 • 40781 просмотра
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 92364 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Хакан Фидан
Башар Асад
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Донецкая область
Франция
Реклама
УНН Lite
Брэдли Купер сыграет главную роль в приквеле "Одиннадцати друзей Оушена" вместе с Марго Робби10 октября, 11:09 • 23545 просмотра
Меган Маркл в черном костюме поразила редким появлением на красной дорожке с принцем ГарриVideo10 октября, 10:04 • 26005 просмотра
84-летняя миллиардерша Марта Стюарт поразила сеть новым образом и дала ответ хейтерамPhoto10 октября, 09:18 • 28779 просмотра
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 92364 просмотра
Netflix делает игры доступными на телевизорах9 октября, 06:39 • 38487 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
ATACMS
Беспилотный летательный аппарат
Фокс Ньюс
E-6 Mercury

Облачная погода и дожди охватят большую часть Украины 11 октября - прогноз

Киев • УНН

 • 864 просмотра

На большей части территории Украины 11 октября ожидается облачная погода с небольшими дождями. Температура воздуха днем составит 9-14°, в Киеве - 10-12°.

Облачная погода и дожди охватят большую часть Украины 11 октября - прогноз

В субботу, 11 октября, на большей части территории Украины будет облачно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, в стране ожидаются небольшие дожди.

Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, днем в юго-западной части местами порывы 15-20 м/с. Температура днем 9-14°

- говорится в сообщении.

В Киеве и области в субботу будет облачно, ожидается дождь. Температура 10-12°.

Всемирный день музыки и Международный день африканских пингвинов: что еще отмечают 11 октября11.10.25, 06:30 • 1002 просмотра

Вадим Хлюдзинский

КиевКиевская областьПогода и окружающая среда
Укргидрометцентр
Дожди в Украине
Украина