Ибица и Форментера утопают в воде: непогода парализовала движение транспорта на островах

$41.510.00
48.210.00
ukenru
11 октября, 16:00 • 42877 просмотра
Подборка фильмов для долгих октябрьских вечеров: от романтики до драмыVideo
11 октября, 14:06 • 67426 просмотра
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам
11 октября, 13:21 • 36612 просмотра
Есть хорошие варианты, сильные идеи: Зеленский обсудил с Трампом усиление украинской ПВО
11 октября, 12:56 • 41558 просмотра
Гибель блогера Ганича в Киеве: что известно о нем и кому он написал перед смертью
11 октября, 12:10 • 31357 просмотра
Дроны СБУ поразили НПЗ “Башнефть”, который в 1400 километрах от Украины - источник
11 октября, 08:54 • 28098 просмотра
В Киеве в авто нашли известного блогера с простреленной головой: полиция начала уголовное производство
10 октября, 19:08 • 35989 просмотра
Зеленский недоволен защитой киевских ТЭЦ
10 октября, 17:04 • 43637 просмотра
Свириденко внесла в Раду представление о назначении министром культуры Татьяны Бережной
10 октября, 15:17 • 70584 просмотра
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимостиPhoto
10 октября, 14:10 • 35683 просмотра
Украинская делегация готовится к визиту в США: Зеленский раскрыл детали
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
4.3м/с
62%
750мм
Популярные новости
Санду: Россия хочет использовать Молдову в войне против Украины и начала гибридное наступление на нашу демократию11 октября, 23:18 • 6942 просмотра
Лекорню назвал главный приоритет на посту премьера Франции12 октября, 00:21 • 7922 просмотра
Правительство РФ внесло Renault в список подсанкционных компаний из-за возможного производства дронов для УкраиныPhoto12 октября, 00:50 • 9422 просмотра
Трамп становится "все более нетерпеливым" к путину из-за торможения усилий по прекращению войны - Politico12 октября, 02:58 • 13365 просмотра
Партизаны сорвали движение военных эшелонов РФ в Ростовской областиVideo05:01 • 5760 просмотра
публикации
Подборка фильмов для долгих октябрьских вечеров: от романтики до драмыVideo11 октября, 16:00 • 42880 просмотра
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам 11 октября, 14:06 • 67429 просмотра
Финал Нацотбора на Детское Евровидение-2025: кто будет представлять Украину и где посмотреть11 октября, 08:00 • 35774 просмотра
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимостиPhoto10 октября, 15:17 • 70586 просмотра
Зарядные устройства, газовые плиты и генераторы: сколько стоит комфорт во время отключенийPhoto10 октября, 13:35 • 55352 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Александр Вучич
Андрей Садовый
Олег Кипер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьковская область
Канада
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Брэдли Купер сыграет главную роль в приквеле "Одиннадцати друзей Оушена" вместе с Марго Робби10 октября, 11:09 • 38025 просмотра
Меган Маркл в черном костюме поразила редким появлением на красной дорожке с принцем ГарриVideo10 октября, 10:04 • 40873 просмотра
84-летняя миллиардерша Марта Стюарт поразила сеть новым образом и дала ответ хейтерамPhoto10 октября, 09:18 • 42953 просмотра
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 108567 просмотра
Netflix делает игры доступными на телевизорах9 октября, 06:39 • 51223 просмотра
Актуальное
Шахед-136
YouTube
Бильд
Ручная граната
E-6 Mercury

Ибица и Форментера утопают в воде: непогода парализовала движение транспорта на островах

Киев • УНН

 • 1390 просмотра

Сильные ливни вызвали масштабные подтопления на Ибице и Форментере, аэропорт Ибицы временно закрыли, отменив 24 рейса. Власти призывают оставаться дома, военные помогают откачивать воду, а молния обесточила сотни домохозяйств.

Ибица и Форментера утопают в воде: непогода парализовала движение транспорта на островах

Сильные ливни снова обрушились на испанские курорты Ибица и Форментера, вызвав масштабные подтопления и транспортный коллапс. Аэропорт Ибицы временно закрыли из-за затопленных взлетно-посадочных полос, отменены десятки рейсов и остановлено движение автобусов. Об этом пишет УНН со ссылкой на Spiegel.

Подробности

Уже второй раз за две недели наводнение вызвало хаос на испанских средиземноморских островах Ибица и Форментера, пишет издание. Как указано, главная дорога к аэропорту Ибицы была закрыта в субботу. На видео, которые распространяются в сети, видно, как дождевая вода стекает в терминал.

Полеты на Ибице были временно приостановлены на час из-за затопления взлетно-посадочной полосы. По данным оператора аэропорта Aena, на острове отменено 24 рейса, а на соседней Майорке - 19. Кроме того, на время непогоды было временно прекращено движение общественного транспорта.

Власти Ибицы, Форментеры и Майорки разослали жителям предупреждения на мобильные телефоны, призывая по возможности оставаться дома и избегать поездок. Для ликвидации последствий наводнения с материковой части Испании на острова были направлены военные для помощи в откачке воды.

Молния ударила в линию электропередач на Форментере, оставив без света 576 домохозяйств на самом маленьком острове Балеарского архипелага. По данным регионального правительства, также пострадало около 300 других домохозяйств на Менорке, Ибице и Майорке.

Сильные дожди также на материковой части Испании.

На востоке региона Валенсия власти предупредили о дальнейших сильных дождях и штормах, начиная с вечера субботы. По данным регионального метеорологического агентства Avamet, в городе Каркайшент в течение часа выпало 110 литров осадков на квадратный метр, что привело к затоплению улиц.

Дополнение

В конце сентября на Ибице и Форментере уже прошли сильные дожди и наводнения. Пляжи и школы были закрыты.

На Ибице это был самый влажный день по меньшей мере с 1952 года (начало измерений)

- написала испанская метеорологическая служба Aemet в обзоре шторма.

В октябре прошлого года сильные дожди вызвали сильные наводнения на востоке и юге Испании, особенно сильно пострадала провинция Валенсия. Всего тогда погибло 236 человек.

Число жертв оползней и наводнений в Мексике достигло 37 человек12.10.25, 07:39 • 2558 просмотров

Игорь Тележников

Новости МираПогода и окружающая среда
Блэкаут
Электроэнергия
Ибица
Der Spiegel
Испания