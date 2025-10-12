Ибица и Форментера утопают в воде: непогода парализовала движение транспорта на островах

Сильные ливни снова обрушились на испанские курорты Ибица и Форментера, вызвав масштабные подтопления и транспортный коллапс. Аэропорт Ибицы временно закрыли из-за затопленных взлетно-посадочных полос, отменены десятки рейсов и остановлено движение автобусов. Об этом пишет УНН со ссылкой на Spiegel.

Подробности

Уже второй раз за две недели наводнение вызвало хаос на испанских средиземноморских островах Ибица и Форментера, пишет издание. Как указано, главная дорога к аэропорту Ибицы была закрыта в субботу. На видео, которые распространяются в сети, видно, как дождевая вода стекает в терминал.

Полеты на Ибице были временно приостановлены на час из-за затопления взлетно-посадочной полосы. По данным оператора аэропорта Aena, на острове отменено 24 рейса, а на соседней Майорке - 19. Кроме того, на время непогоды было временно прекращено движение общественного транспорта.

Власти Ибицы, Форментеры и Майорки разослали жителям предупреждения на мобильные телефоны, призывая по возможности оставаться дома и избегать поездок. Для ликвидации последствий наводнения с материковой части Испании на острова были направлены военные для помощи в откачке воды.

Молния ударила в линию электропередач на Форментере, оставив без света 576 домохозяйств на самом маленьком острове Балеарского архипелага. По данным регионального правительства, также пострадало около 300 других домохозяйств на Менорке, Ибице и Майорке.

Сильные дожди также на материковой части Испании.

На востоке региона Валенсия власти предупредили о дальнейших сильных дождях и штормах, начиная с вечера субботы. По данным регионального метеорологического агентства Avamet, в городе Каркайшент в течение часа выпало 110 литров осадков на квадратный метр, что привело к затоплению улиц.

Дополнение

В конце сентября на Ибице и Форментере уже прошли сильные дожди и наводнения. Пляжи и школы были закрыты.

На Ибице это был самый влажный день по меньшей мере с 1952 года (начало измерений) - написала испанская метеорологическая служба Aemet в обзоре шторма.

В октябре прошлого года сильные дожди вызвали сильные наводнения на востоке и юге Испании, особенно сильно пострадала провинция Валенсия. Всего тогда погибло 236 человек.

