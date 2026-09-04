Німеччина може передавати Україні координати цілей у росії - Der Spiegel
Київ • УНН
Уряд Фрідріха Мерца розглядає передачу Україні координат цілей у відповідь на атаку дрона в Лейпцигу. Берлін також посилить військову підтримку Києва.
Федеративна Республіка Німеччина може почати надавати Україні координати цілі для ударів по російській федерації. Уряд Фрідріха Мерца розглядає таку можливість у відповідь на інцидент з безпілотником в аеропорту Лейпцига, повідомляє Der Spiegel, передає УНН.
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Водночас Берлін хоче надати Україні більше військової підтримки: вже у вересні Київ отримає тисячі ударних дронів, а також ракети-перехоплювачі до зенітних комплексів IRIS-T.
Крім того, восени Бундестаг планує ухвалити закон про розвідку, який дозволить німецьким спецслужбам проникати в комп’ютери та сервери зловмисників, втручатися в ланцюги постачання контрабандних компонентів до ворожих держав.
У особливо небезпечних ситуаціях агенти BND зможуть навіть зламувати ІТ-системи заводів дронів або лабораторій хімічної зброї, щоб саботувати виробництво, а також знищувати сервери, що використовуються для російських кампаній з дезінформації, йдеться в публікації.
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На початку серпня в аеропорту Лейпцига виявили дрон із детонатором поруч з українським літаком "Антонов".
Згодом німецька влада заявила, що розслідує інцидент як можливу диверсію, а міністр внутрішніх справ назвав це гібридною атакою.
Крім того, повідомлялося, що розвідка США встановила, що безпілотник, знайдений в аеропорту Лейпциг-Галле біля українського Ан-124, належить росії.
Нагадаємо
Німеччина прямо звинуватила рф в організації атаки дронів на аеропорт Лейпцига у ніч на 5 серпня. Берлін посилить прикордонний контроль при в'їзді російських громадян до країни.