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The Washington Post

Німеччина може передавати Україні координати цілей у росії - Der Spiegel

Київ • УНН

 • 568 перегляди

Уряд Фрідріха Мерца розглядає передачу Україні координат цілей у відповідь на атаку дрона в Лейпцигу. Берлін також посилить військову підтримку Києва.

Німеччина може передавати Україні координати цілей у росії - Der Spiegel

Федеративна Республіка Німеччина може почати надавати Україні координати цілі для ударів по російській федерації. Уряд Фрідріха Мерца розглядає таку можливість у відповідь на інцидент з безпілотником в аеропорту Лейпцига, повідомляє Der Spiegel, передає УНН.

Деталі

Водночас Берлін хоче надати Україні більше військової підтримки: вже у вересні Київ отримає тисячі ударних дронів, а також ракети-перехоплювачі до зенітних комплексів IRIS-T.

Крім того, восени Бундестаг планує ухвалити закон про розвідку, який дозволить німецьким спецслужбам проникати в комп’ютери та сервери зловмисників, втручатися в ланцюги постачання контрабандних компонентів до ворожих держав.

У особливо небезпечних ситуаціях агенти BND зможуть навіть зламувати ІТ-системи заводів дронів або лабораторій хімічної зброї, щоб саботувати виробництво, а також знищувати сервери, що використовуються для російських кампаній з дезінформації, йдеться в публікації.

Додатково

На початку серпня в аеропорту Лейпцига виявили дрон із детонатором поруч з українським літаком "Антонов".

Згодом німецька влада заявила, що розслідує інцидент як можливу диверсію, а міністр внутрішніх справ назвав це гібридною атакою.

Крім того, повідомлялося, що розвідка США встановила, що безпілотник, знайдений в аеропорту Лейпциг-Галле біля українського Ан-124, належить росії.

Нагадаємо

Німеччина прямо звинуватила рф в організації атаки дронів на аеропорт Лейпцига у ніч на 5 серпня. Берлін посилить прикордонний контроль при в'їзді російських громадян до країни.

Євген Устименко

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