Германия может передавать Украине координаты целей в россии - Der Spiegel
Киев • УНН
Правительство Фридриха Мерца рассматривает возможность передачи Украине координат целей в ответ на атаку дрона в Лейпциге. Берлин также усилит военную поддержку Киева.
Федеративная Республика Германия может начать предоставлять Украине координаты целей для ударов по российской федерации. Правительство Фридриха Мерца рассматривает такую возможность в ответ на инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпцига, сообщает Der Spiegel, передает УНН.
Детали
В то же время Берлин хочет предоставить Украине больше военной поддержки: уже в сентябре Киев получит тысячи ударных дронов, а также ракеты-перехватчики для зенитных комплексов IRIS-T.
Кроме того, осенью Бундестаг планирует принять закон о разведке, который позволит немецким спецслужбам проникать в компьютеры и серверы злоумышленников, вмешиваться в цепочки поставок контрабандных компонентов во враждебные государства.
В особо опасных ситуациях агенты BND смогут даже взламывать ИТ-системы заводов по производству дронов или лабораторий химического оружия, чтобы саботировать производство, а также уничтожать серверы, используемые для российских кампаний по дезинформации, говорится в публикации.
Дополнительно
В начале августа в аэропорту Лейпцига обнаружили дрон с детонатором рядом с украинским самолетом "Антонов".
Впоследствии немецкие власти заявили, что расследуют инцидент как возможную диверсию, а министр внутренних дел назвал это гибридной атакой.
Кроме того, сообщалось, что разведка США установила, что беспилотник, найденный в аэропорту Лейпциг-Галле рядом с украинским Ан-124, принадлежит россии.
Напомним
Германия прямо обвинила рф в организации атаки дронов на аэропорт Лейпцига в ночь на 5 августа. Берлин усилит пограничный контроль при въезде российских граждан в страну.