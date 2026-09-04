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The Washington Post

Германия может передавать Украине координаты целей в россии - Der Spiegel

Киев • УНН

 • 138 просмотра

Правительство Фридриха Мерца рассматривает возможность передачи Украине координат целей в ответ на атаку дрона в Лейпциге. Берлин также усилит военную поддержку Киева.

Германия может передавать Украине координаты целей в россии - Der Spiegel

Федеративная Республика Германия может начать предоставлять Украине координаты целей для ударов по российской федерации. Правительство Фридриха Мерца рассматривает такую возможность в ответ на инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпцига, сообщает Der Spiegel, передает УНН.

Детали

В то же время Берлин хочет предоставить Украине больше военной поддержки: уже в сентябре Киев получит тысячи ударных дронов, а также ракеты-перехватчики для зенитных комплексов IRIS-T.

Кроме того, осенью Бундестаг планирует принять закон о разведке, который позволит немецким спецслужбам проникать в компьютеры и серверы злоумышленников, вмешиваться в цепочки поставок контрабандных компонентов во враждебные государства.

В особо опасных ситуациях агенты BND смогут даже взламывать ИТ-системы заводов по производству дронов или лабораторий химического оружия, чтобы саботировать производство, а также уничтожать серверы, используемые для российских кампаний по дезинформации, говорится в публикации.

Дополнительно

В начале августа в аэропорту Лейпцига обнаружили дрон с детонатором рядом с украинским самолетом "Антонов".

Впоследствии немецкие власти заявили, что расследуют инцидент как возможную диверсию, а министр внутренних дел назвал это гибридной атакой.

Кроме того, сообщалось, что разведка США установила, что беспилотник, найденный в аэропорту Лейпциг-Галле рядом с украинским Ан-124, принадлежит россии.

Напомним

Германия прямо обвинила рф в организации атаки дронов на аэропорт Лейпцига в ночь на 5 августа. Берлин усилит пограничный контроль при въезде российских граждан в страну.

Евгений Устименко

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