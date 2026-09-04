Германия может передавать Украине координаты целей в россии - Der Spiegel

Виткофф и Кушнер в ближайшие дни могут приехать в Киев и москву

Россия атаковала Одессу, Запорожье и Кропивницкий — есть погибший и пострадавшие

Санкции против России застряли в Конгрессе США, голосование могут отложить до выборов

Британия и Франция обсудили запуск производства ракет SCALP в Украине

Воздушные силы впервые показали Skyranger 35, которые Украина получила тайно

Специально для Украины создали дешёвый подводный дрон для ударов по российским кораблям и мостам

рф строит в Крыму морской дроно-порт, под угрозой могут оказаться Одесса и Николаев

Удары по НПЗ обходятся российскому бюджету всё дороже — нефтегазовые доходы резко упали

Польша призвала ЕС выслать значительную часть российских дипломатов