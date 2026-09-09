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Масована дронова атака на Київ: кількість постраждалих зросла до 14

Київ • УНН

 • 1012 перегляди

У Києві через атаку рф загинула жінка, 14 людей постраждали, серед них двоє дітей. Пошкоджено шість будинків, дитсадок і 35 авто.

Масована дронова атака на Київ: кількість постраждалих зросла до 14

У Києві загальна кількість постраждалих від ворожої атаки за сьогодні збільшилася до 14 осіб, серед яких 2 дитини, передає УНН із посиланням на КМДА.

Деталі

Як повідомив у другій половині дня міський голова Києва Віталій Кличко, у Дніпровському районі зафіксували влучання БпЛА в 9-поверховий житловий будинок. Виникло загоряння. 

Наразі відомо про трьох постраждалих. Серед них дві дитини: 15-річний хлопець та 16-річна дівчина. Їм надається медична допомога.

Додамо

У столичній прокуратурі додали, що понад 6 годин тривала повітряна тривога у Києві протягом дня. Протягом цього часу внаслідок російської агресії загинула одна людина, 12 людей постраждали (за даними КМВА кількість постраждалих зросла до 14 - ред.). Це узагальнені дані станом на 18 годину вечора.

У Дніпровському районі загинула жінка, яка в момент влучання БпЛА у будинок знаходилась біля нього. Також відомо про трьох постраждалих – це чоловік 74 років, 15-річний хлопець та 16-річна дівчина.

У Дарницькому районі зранку через влучання БпЛА у житловий будинок постраждали 9 людей. У більшості з них гостра реакція на стрес та осколкові поранення. Серед постраждалих 30-річна вагітна жінка.

Внаслідок збройної агресії рф пошкоджено 6 багатоповерхових будинків, дитячий садок, 35 автомобілів, складські приміщення. 

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення військовими рф воєнного злочину, внаслідок якого загинула жінка (ч.2 ст.438 КК України). 

У Києві ворожий БПЛА влучив у 24-поверхівку є постраждалі09.09.26, 09:47 • 34362 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніКиїв
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