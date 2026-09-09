Массированная атака дронов на Киев: число пострадавших возросло до 14

В Киеве общее количество пострадавших в результате вражеской атаки за сегодня увеличилось до 14 человек, среди которых 2 ребенка, передает УНН со ссылкой на КГГА.

Детали

Как сообщил во второй половине дня мэр Киева Виталий Кличко, в Днепровском районе зафиксировано попадание БпЛА в 9-этажный жилой дом. Возникло возгорание.

В настоящее время известно о трех пострадавших. Среди них двое детей: 15-летний юноша и 16-летняя девушка. Им оказывается медицинская помощь.

Добавим

В столичной прокуратуре добавили, что в течение дня воздушная тревога в Киеве продолжалась более 6 часов. За это время в результате российской агрессии погиб один человек, 12 человек пострадали (по данным КГВА, количество пострадавших возросло до 14 — ред.). Это обобщенные данные по состоянию на 18 часов вечера.

В Днепровском районе погибла женщина, которая в момент попадания БпЛА в дом находилась возле него. Также известно о трех пострадавших — это мужчина 74 лет, 15-летний юноша и 16-летняя девушка.

В Дарницком районе утром в результате попадания БпЛА в жилой дом пострадали 9 человек. У большинства из них острая реакция на стресс и осколочные ранения. Среди пострадавших — 30-летняя беременная женщина.

В результате вооруженной агрессии рф повреждены 6 многоэтажных домов, детский сад, 35 автомобилей, складские помещения.

Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военнослужащими рф военного преступления, в результате которого погибла женщина (ч.2 ст.438 УК Украины).

В Киеве вражеский БПЛА попал в 24-этажный дом, есть пострадавшие