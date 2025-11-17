Новий Єгипетський музей обмежує доступ через надмірний ажіотаж: з квитками буде непросто

У новий сучасний музей (Grand Egyptian Museum, GEM) в Гізі квитки можна забронювати тільки на певний час і тільки онлайн до подальшого повідомлення. Наразі ажіотаж з приводу відкриття GEM не вщухає, кількість бажаючих подивитися артефакти з гробниць фараона Тутанхамона перевершує черги до паризького Лувру.

Деталі

Через два тижні після урочистого відкриття нового Великого Єгипетського музею (GEM) у Каїрі, адміністрація закладу змушена обмежити години відвідування. Починаючи з цього тижня, квитки у Музей можна бронювати лише на певні часові проміжки, а з грудня продаж квитків - лише онлайн і до подальшого повідомлення.

Обмеження пов'язані з величезним напливом відвідувачів протягом перших двох тижнів. Як відомо, часові проміжки часто допомагають краще керувати потоком відвідувачів, - багато музеїв по всьому світу використовують цю систему. Тим часом у мережі деякі подорожуючі Єгиптом мандрівники зізнаються про своє "фіаско" у спробі дістатися середини музею, без попереднього резервування квітків.

Довідка

Grand Egyptian Museum - це найамбітніший культурний проект Єгипту останніх десятиліть. Ззовні - це монументальний фасад зі скла та світлого пісковика. Територіально заклад знаходиться на околицях Каїра, поблизу від знаменитих пірамід Гізи. Будівля, площею близько 500 тис. квадратних метрів, спроектована ірландським архітектурним бюро Heneghan Peng. У середині - понад 100 тис. артефактів, що становлять сім тисячоліть історії Єгипту.

Особливість експозиції полягає у її відході від традиційних методів презентації. "Раніше артефакти Стародавнього, Середнього та Нового царств експонувалися окремо", - пояснює археолог Магді Шакір. Тепер кожна тема представлена ​​в рамках цілісного оповідання. - пише DW.

Нагадаємо

На початку листопада, відбулося урочисте відкриття Великого єгипетського музею біля пірамід Гізи. На церемонії президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі назвав його "форумом людства та маяком знань" та закликав зробити символом культурного діалогу.

