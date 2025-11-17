Новый Египетский музей ограничивает доступ из-за чрезмерного ажиотажа: с билетами будет непросто

$42.040.02
Эксклюзив
14:33 • 58 просмотра
Вполне вероятно, что не на ближайшем заседании: нардеп о том, когда Рада примет Госбюджет-2026
14:15 • 1462 просмотра
В СНБО опровергли информацию, что Умеров отказывается возвращаться в Украину
12:46 • 7504 просмотра
Украина может получить от Франции 8 систем SAMP/T - Зеленский
Эксклюзив
12:28 • 12168 просмотра
Рада во вторник рассмотрит увольнение министра юстиции Галущенко и министра энергетики Гринчук
09:59 • 14668 просмотра
Зеленский и Макрон подписали соглашение об усилении Украины: речь идет о приобретении оборонного оборудования
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 35605 просмотра
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
17 ноября, 06:58 • 23851 просмотра
рф атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области, энергетику и железную дорогу - вице-премьер
17 ноября, 06:27 • 18947 просмотра
Миссия МВФ начала работу в Киеве: обсуждает с Украиной новую программу
17 ноября, 05:28 • 21217 просмотра
Трамп: республиканцы рассматривают законопроект о санкциях против стран, торгующих с Россией - Bloomberg
17 ноября, 04:30 • 16391 просмотра
Украина сталкивается с беспрецедентным жилищным кризисом из-за войны: в ООН озвучили цифры
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
ISW: США должны уметь перехватывать инициативу, если хотят побеждать в возможных будущих войнах17 ноября, 05:44 • 8304 просмотра
россия атаковала Украину баллистическими "Искандерами", 91 из 128 дронов обезврежены17 ноября, 07:16 • 10794 просмотра
Том Круз получил свой первый "Оскар" за многолетнюю карьеру17 ноября, 08:31 • 17661 просмотра
"Иллюзия обмана 3" лидирует в мировом прокате, тогда как "Бегущий человек" провалился - Variety09:03 • 16229 просмотра
В рф заявили о повторной атаке на подстанцию "Вешкайма": в ЦПД разъяснили, в чем ее важность09:49 • 12668 просмотра
публикации
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 35619 просмотра
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
Эксклюзив
16 ноября, 08:19 • 73563 просмотра
Либо пан, либо пропал: Украина проведет заключительный матч в отборе к ЧМ-2026 против Исландии16 ноября, 07:00 • 68087 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 124817 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 103150 просмотра
УНН Lite
Брайан Мэй назвал перенесенный инсульт "звонком тревоги" и рассказал фанатам о выздоровлении13:40 • 2390 просмотра
"Иллюзия обмана 3" лидирует в мировом прокате, тогда как "Бегущий человек" провалился - Variety09:03 • 16350 просмотра
Том Круз получил свой первый "Оскар" за многолетнюю карьеру17 ноября, 08:31 • 17778 просмотра
Легендарный кот-блогер Степан празднует 17-летиеPhoto16 ноября, 21:02 • 18374 просмотра
Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство14 ноября, 16:53 • 37594 просмотра
Новый Египетский музей ограничивает доступ из-за чрезмерного ажиотажа: с билетами будет непросто

Киев • УНН

 • 942 просмотра

Через две недели после открытия Большого Египетского музея в Гизе администрация вводит ограничения на посещение. Билеты теперь доступны только онлайн на определенное время из-за огромного наплыва посетителей.

Новый Египетский музей ограничивает доступ из-за чрезмерного ажиотажа: с билетами будет непросто

В новый современный музей (Grand Egyptian Museum, GEM) в Гизе билеты можно забронировать только на определенное время и только онлайн до дальнейшего уведомления. Сейчас ажиотаж по поводу открытия GEM не утихает, количество желающих посмотреть артефакты из гробниц фараона Тутанхамона превосходит очереди в парижский Лувр.

Передает УНН со ссылкой на DW и Spiegel.

Подробности

Через две недели после торжественного открытия нового Большого Египетского музея (GEM) в Каире, администрация заведения вынуждена ограничить часы посещения. Начиная с этой недели, билеты в Музей можно бронировать только на определенные временные промежутки, а с декабря продажа билетов - только онлайн и до дальнейшего уведомления.

Египет сообщил о передаче властями США 36 украденных исторических артефактов07.11.25, 15:59 • 3108 просмотров

Ограничения связаны с огромным наплывом посетителей в течение первых двух недель. Как известно, временные промежутки часто помогают лучше управлять потоком посетителей, - многие музеи по всему миру используют эту систему. Тем временем в сети некоторые путешествующие по Египту признаются о своем "фиаско" в попытке добраться до середины музея, без предварительного резервирования билетов.

Справка

Grand Egyptian Museum - это самый амбициозный культурный проект Египта последних десятилетий. Снаружи - это монументальный фасад из стекла и светлого песчаника. Территориально заведение находится на окраинах Каира, вблизи от знаменитых пирамид Гизы. Здание, площадью около 500 тыс. квадратных метров, спроектировано ирландским архитектурным бюро Heneghan Peng. Внутри - более 100 тыс. артефактов, составляющих семь тысячелетий истории Египта.

Особенность экспозиции заключается в ее отходе от традиционных методов презентации. "Раньше артефакты Древнего, Среднего и Нового царств экспонировались отдельно", - объясняет археолог Магди Шакир. Теперь каждая тема представлена в рамках целостного повествования.

- пишет DW.

Напомним

В начале ноября состоялось торжественное открытие Большого египетского музея возле пирамид Гизы. На церемонии президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси назвал его "форумом человечества и маяком знаний" и призвал сделать символом культурного диалога.

Шесть древних статуй похищены из Национального музея Дамаска: что известно11.11.25, 21:12 • 10225 просмотров

Игорь Тележников

КультураНовости Мира
Немецкая волна
Гиза
Лувр
Абдель Фаттах эль-Сиси
Der Spiegel
Каир
Египет