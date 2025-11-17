Новый Египетский музей ограничивает доступ из-за чрезмерного ажиотажа: с билетами будет непросто

В новый современный музей (Grand Egyptian Museum, GEM) в Гизе билеты можно забронировать только на определенное время и только онлайн до дальнейшего уведомления. Сейчас ажиотаж по поводу открытия GEM не утихает, количество желающих посмотреть артефакты из гробниц фараона Тутанхамона превосходит очереди в парижский Лувр.

Подробности

Через две недели после торжественного открытия нового Большого Египетского музея (GEM) в Каире, администрация заведения вынуждена ограничить часы посещения. Начиная с этой недели, билеты в Музей можно бронировать только на определенные временные промежутки, а с декабря продажа билетов - только онлайн и до дальнейшего уведомления.

Ограничения связаны с огромным наплывом посетителей в течение первых двух недель. Как известно, временные промежутки часто помогают лучше управлять потоком посетителей, - многие музеи по всему миру используют эту систему. Тем временем в сети некоторые путешествующие по Египту признаются о своем "фиаско" в попытке добраться до середины музея, без предварительного резервирования билетов.

Справка

Grand Egyptian Museum - это самый амбициозный культурный проект Египта последних десятилетий. Снаружи - это монументальный фасад из стекла и светлого песчаника. Территориально заведение находится на окраинах Каира, вблизи от знаменитых пирамид Гизы. Здание, площадью около 500 тыс. квадратных метров, спроектировано ирландским архитектурным бюро Heneghan Peng. Внутри - более 100 тыс. артефактов, составляющих семь тысячелетий истории Египта.

Особенность экспозиции заключается в ее отходе от традиционных методов презентации. "Раньше артефакты Древнего, Среднего и Нового царств экспонировались отдельно", - объясняет археолог Магди Шакир. Теперь каждая тема представлена в рамках целостного повествования. - пишет DW.

Напомним

В начале ноября состоялось торжественное открытие Большого египетского музея возле пирамид Гизы. На церемонии президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси назвал его "форумом человечества и маяком знаний" и призвал сделать символом культурного диалога.

