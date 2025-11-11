Шесть древних статуй похищены из Национального музея Дамаска: что известно
Киев • УНН
Из Национального музея Дамаска похищены шесть древних статуй. Вор разбил витрину и оставался внутри здания до вечера.
Шесть древних статуй были похищены из Национального музея Дамаска, который является одним из старейших культурных учреждений Ближнего Востока и содержит коллекцию, демонстрирующую археологическое и художественное наследие Сирии, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Источник в музее сообщил Reuters, что вор разбил стеклянную витрину в понедельник и, очевидно, оставался внутри здания до вечера.
По словам руководителя внутренней безопасности Дамаска Осамы Мохаммеда Хайра Аткеха, власти начали расследование.
Хайр Атке, которого цитирует государственное информационное агентство SANA, сказал, что специализированные группы проводят операции по слежению и поиску, чтобы арестовать виновных и вернуть похищенные артефакты.
Он добавил, что охранников и должностных лиц допрашивают для выяснения обстоятельств инцидента.
Основанный в 1919 году, Национальный музей закрылся в 2012 году из-за боевых действий в столице в начале гражданской войны в стране. Он частично вновь открылся в 2018 году и возобновил полноценную работу в январе 2025 года, через месяц после того, как повстанцы свергли бывшего президента Башара Асада.