Шість стародавніх статуй викрали з Національного музею Дамаска: що відомо

Київ • УНН

 • 3238 перегляди

З Національного музею Дамаска викрадено шість стародавніх статуй. Злодій розбив вітрину та залишався всередині будівлі до вечора.

Шість стародавніх статуй викрали з Національного музею Дамаска: що відомо

Шість стародавніх статуй було викрадено з Національного музею Дамаска, який є одним із найстаріших культурних закладів Близького Сходу та містить колекцію, що демонструє археологічну та художню спадщину Сирії, передає УНН із посиланням на Reuters.

Джерело в музеї повідомило Reuters, що злодій розбив скляну вітрину в понеділок і, очевидно, залишався всередині будівлі до вечора.

За словами керівника внутрішньої безпеки Дамаска Осами Мохаммеда Хайра Аткеха, влада розпочала розслідування.

Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину20.10.25, 11:22 • 116292 перегляди

Хайр Атке, якого цитує державне інформаційне агентство SANA, сказав, що спеціалізовані групи проводять операції зі стеження та пошуку, щоб заарештувати винних та повернути викрадені артефакти.

Він додав, що охоронців та посадовців допитують для з'ясування обставин інциденту.

Заснований у 1919 році, Національний музей закрився у 2012 році через бойові дії в столиці на початку громадянської війни в країні. Він частково знову відкрився у 2018 році та відновив повноцінну роботу у січні 2025 року, через місяць після того, як повстанці повалили колишнього президента Башара Асада.

Антоніна Туманова

КультураКримінал та НПНовини Світу
Сутички
Reuters
Дамаск
Башар аль-Асад