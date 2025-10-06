$41.230.05
Додаток Signal погрожує вийти з Європи через закон про контроль чатів

Київ • УНН

 • 572 перегляди

Керівниця месенджера Signal Мередіт Віттакер заявила, що додаток готовий покинути ЄС у разі ухвалення закону, який дозволяє владі обходити шифрування для перевірки приватних повідомлень. Це стосується боротьби з розповсюдженням матеріалів із сексуальним насильством над дітьми, але Signal, WhatsApp та Threema виступають проти таких заходів.

Додаток Signal погрожує вийти з Європи через закон про контроль чатів

Керівниця месенджера Signal Мередіт Віттакер заявила, що додаток готовий піти з ЄС, якщо закон, який дозволяє владі обходити шифрування для перевірки приватних повідомлень на наявність кримінального контенту, буде ухвалений. Про це пише УНН із посиланням на Nordot.

Мередіт Віттакер, керівниця застосунку Signal повідомила агентству DPA, що її чат-додаток навіть вийде з Європейського Союзу, якщо блок запровадити бекдори в месенджерах.

Якби ми опинилися в ситуації, коли мали б вибір між підривом цілісності нашого шифрування та гарантій конфіденційності з одного боку та виходом з Європи з іншого, ми б, на жаль, зробили вибір піти з ринку 

– сказала Віттакер, експерт з питань конфіденційності та президент некомерційної організації Signal Foundation у США.

Віттакер сказала, що у найгіршому випадку Signal співпрацюватиме з партнерами та спільнотою, щоб знайти способи обійти такі правила. Signal вже робив це раніше, коли додаток блокували в таких країнах, як росія чи Іран.

"Але зрештою, ми швидше підемо з ринку, ніж почнемо дотримуватися такого небезпечного законодавства" - наголосила вона.

Доповнення

Європейський Союз протягом останніх трьох років обговорює закон, спрямований на боротьбу з розповсюдженням матеріалів із сексуальним насильством над дітьми. За запропонованим регламентом, популярні месенджери на кшталт WhatsApp, Signal, Telegram та Threema будуть зобов’язані перевіряти повідомлення ще до їхнього шифрування, що передбачає впровадження спеціальних механізмів контролю всього контенту.

Тим часом керівник WhatsApp Вілл Каткарт знову висловив критику щодо запропонованого закону, заявивши німецькому виданню Der Spiegel, що ця ініціатива "поставить під загрозу конфіденційність кожного користувача". Схожу позицію зайняв і месенджер Threema, який у квітневому дописі в блозі підкреслив: такі заходи фактично ставлять усіх громадян під загальну підозру.

Масове спостереження не лише непридатне для боротьби зі злочинністю, воно також повністю несумісне з демократичними принципами та становить значну загрозу безпеці даних 

– сказав представник Threema.

У здоровій демократії саме громадяни повинні контролювати уряд – масове спостереження є інверсією цього демократичного принципу 

- додав він.

Під час обговорень у ЄС щодо контролю чатів Європарламент висловився проти цієї ініціативи, здобувши переважну підтримку у всіх політичних групах. Водночас у Раді держав-членів більшість висловилася на користь контролю, але без підтримки Німеччини та кількох інших країн реалізувати закон було неможливо. Ситуація може змінитися під час головування Данії в Раді.

Раніше УНН писав, що невідомий, видаючи себе за держсекретаря Марко Рубіо, використовував ШІ-голос та Signal для зв'язку з п'ятьма урядовцями, включаючи трьох закордонних міністрів. Кампанія почалася в середині червня 2025 року з використанням фейкового облікового запису.

Альона Уткіна

