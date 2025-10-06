$41.230.05
Приложение Signal угрожает уйти из Европы из-за закона о контроле чатов

Киев • УНН

 • 274 просмотра

Руководитель мессенджера Signal Мередит Уиттакер заявила, что приложение готово покинуть ЕС в случае принятия закона, который позволяет властям обходить шифрование для проверки частных сообщений. Это касается борьбы с распространением материалов с сексуальным насилием над детьми, но Signal, WhatsApp и Threema выступают против таких мер.

Приложение Signal угрожает уйти из Европы из-за закона о контроле чатов

Руководитель мессенджера Signal Мередит Уиттакер заявила, что приложение готово уйти из ЕС, если будет принят закон, позволяющий властям обходить шифрование для проверки частных сообщений на наличие криминального контента. Об этом пишет УНН со ссылкой на Nordot.

Мередит Уиттакер, руководитель приложения Signal, сообщила агентству DPA, что ее чат-приложение даже выйдет из Европейского Союза, если блок введет бэкдоры в мессенджерах.

Если бы мы оказались в ситуации, когда у нас был бы выбор между подрывом целостности нашего шифрования и гарантий конфиденциальности с одной стороны и выходом из Европы с другой, мы бы, к сожалению, сделали выбор уйти с рынка 

– сказала Уиттакер, эксперт по вопросам конфиденциальности и президент некоммерческой организации Signal Foundation в США.

Уиттакер сказала, что в худшем случае Signal будет сотрудничать с партнерами и сообществом, чтобы найти способы обойти такие правила. Signal уже делал это раньше, когда приложение блокировали в таких странах, как Россия или Иран.

"Но в конечном итоге, мы скорее уйдем с рынка, чем начнем соблюдать такое опасное законодательство", - подчеркнула она.

Дополнение

Европейский Союз в течение последних трех лет обсуждает закон, направленный на борьбу с распространением материалов с сексуальным насилием над детьми. Согласно предложенному регламенту, популярные мессенджеры вроде WhatsApp, Signal, Telegram и Threema будут обязаны проверять сообщения еще до их шифрования, что предполагает внедрение специальных механизмов контроля всего контента.

Тем временем руководитель WhatsApp Уилл Каткарт снова выразил критику в отношении предложенного закона, заявив немецкому изданию Der Spiegel, что эта инициатива "поставит под угрозу конфиденциальность каждого пользователя". Схожую позицию занял и мессенджер Threema, который в апрельской записи в блоге подчеркнул: такие меры фактически ставят всех граждан под общее подозрение.

Массовое наблюдение не только непригодно для борьбы с преступностью, оно также полностью несовместимо с демократическими принципами и представляет значительную угрозу безопасности данных 

– сказал представитель Threema.

В здоровой демократии именно граждане должны контролировать правительство – массовое наблюдение является инверсией этого демократического принципа 

- добавил он.

В ходе обсуждений в ЕС относительно контроля чатов Европарламент высказался против этой инициативы, получив подавляющую поддержку во всех политических группах. В то же время в Совете государств-членов большинство высказалось в пользу контроля, но без поддержки Германии и нескольких других стран реализовать закон было невозможно. Ситуация может измениться во время председательства Дании в Совете.

Ранее УНН писал, что неизвестный, выдавая себя за госсекретаря Марко Рубио, использовал ИИ-голос и Signal для связи с пятью чиновниками, включая трех иностранных министров. Кампания началась в середине июня 2025 года с использованием фейкового аккаунта.

Алена Уткина

