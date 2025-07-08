Самозванець з ШІ-голосом держсекретаря Марко Рубіо зв'язався з високопосадовцями США
Київ • УНН
Невідомий, видаючи себе за держсекретаря Марко Рубіо, використовував ШІ-голос та Signal для зв'язку з п'ятьма урядовцями, включаючи трьох закордонних міністрів. Кампанія почалася в середині червня 2025 року з використанням фейкового облікового запису.
Щонайменше п'ять урядовців, включаючи трьох представників закордонних міністерств, губернатора з США та члена Конгресу були змушені зіткнутися з голосом та стилем письма Рубіо. Про це пише The Washington Post, повідомляє УНН.
Деталі
Самозванець під видом держсекретаря США Марко Рубіо використовував голос штучного інтелекту для дзвінків високопосадовцям
Невідомий зв'язався щонайменше з п'ятьма урядовцями. За даними WP, серед числа цих осіб:
- троє закордонних міністрів (не повідомляється, хто саме, які країни);
- американський губернатор;
- членом Конгресу.
Довідково
Самозванець використовував як текстові повідомлення, так і додаток для зашифрованих повідомлень Signal. Останній, як вже відомо, широко використовується адміністрацією Трампа.
Кампанія з видавання себе за іншу особу почалася в середині червня 2025 року. Дехто створив обліковий запис у Signal, використовуючи ім'я користувача "[email protected]".
Ця адреса під видом Marco.Rubio використовувалася, щоб зв'язатися з іноземними та вітчизняними дипломатами і політиками. Останні начебто нічого не підозрювали
Важливо: ім'я [email protected] не є справжньою електронною адресою.
Що це були за звернення від псевдо-Рубіо?
Як пише WP, самозванець, який видавав себе за держсекретаря Марко Рубіо, залишив голосові повідомлення в Signal щонайменше двом обраним особам.
В одному випадку надіслав текстове повідомлення із запрошенням поспілкуватися в Signal.
У Німеччині зростає рівень кіберзлочинності через атаки проросійських хакерів - ЗМІ03.06.25, 18:14 • 3546 переглядiв
Слід зазначити: усі посадовці відмовилися обговорювати зміст повідомлень або імена дипломатів та посадовців, на яких посилаються.
Водночас, державний департамент відповів, що "проведе ретельне розслідування та продовжить вживати запобіжних заходів, щоб запобігти цьому в майбутньому".
Нагадаємо
Міністр оборони США Піт Гегсет поділився подробицями березневого нападу на пов'язаних з Іраном єменських хуситів у групі повідомлень, до якої входили його дружина, брат і особистий адвокат.
Викриття другого чату Signal, як вказано, викликає ще більше запитань щодо використання Гегсетом несекретної системи обміну повідомленнями для інформування про дуже чутливі деталі у сфері безпеки.
Кібератаки на держоргани: виявлено багаторівневу схему взаємодії через Word та Signal23.06.25, 15:55 • 2134 перегляди