Самозванець з ШІ-голосом держсекретаря Марко Рубіо зв'язався з високопосадовцями США

Щонайменше п'ять урядовців, включаючи трьох представників закордонних міністерств, губернатора з США та члена Конгресу були змушені зіткнутися з голосом та стилем письма Рубіо. Про це пише The Washington Post, повідомляє УНН.

Деталі

Самозванець під видом держсекретаря США Марко Рубіо використовував голос штучного інтелекту для дзвінків високопосадовцям - пише видання.

Невідомий зв'язався щонайменше з п'ятьма урядовцями. За даними WP, серед числа цих осіб:

троє закордонних міністрів (не повідомляється, хто саме, які країни);

американський губернатор;

членом Конгресу.

Довідково

Самозванець використовував як текстові повідомлення, так і додаток для зашифрованих повідомлень Signal. Останній, як вже відомо, широко використовується адміністрацією Трампа.

Кампанія з видавання себе за іншу особу почалася в середині червня 2025 року. Дехто створив обліковий запис у Signal, використовуючи ім'я користувача "[email protected]".

Ця адреса під видом Marco.Rubio використовувалася, щоб зв'язатися з іноземними та вітчизняними дипломатами і політиками. Останні начебто нічого не підозрювали

Важливо: ім'я [email protected] не є справжньою електронною адресою.

Що це були за звернення від псевдо-Рубіо?

Як пише WP, самозванець, який видавав себе за держсекретаря Марко Рубіо, залишив голосові повідомлення в Signal щонайменше двом обраним особам.

В одному випадку надіслав текстове повідомлення із запрошенням поспілкуватися в Signal.

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Слід зазначити: усі посадовці відмовилися обговорювати зміст повідомлень або імена дипломатів та посадовців, на яких посилаються.

Водночас, державний департамент відповів, що "проведе ретельне розслідування та продовжить вживати запобіжних заходів, щоб запобігти цьому в майбутньому".

Нагадаємо

Міністр оборони США Піт Гегсет поділився подробицями березневого нападу на пов'язаних з Іраном єменських хуситів у групі повідомлень, до якої входили його дружина, брат і особистий адвокат.

Викриття другого чату Signal, як вказано, викликає ще більше запитань щодо використання Гегсетом несекретної системи обміну повідомленнями для інформування про дуже чутливі деталі у сфері безпеки.

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