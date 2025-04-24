Міністр оборони США Гегсет встановив додаток Signal на офісному комп’ютері в Пентагоні - ЗМІ

Міністр оборони США Піт Гегсет опинився в центрі скандалу після повідомлень про його використання комерційного додатку для обміну повідомленнями Signal на настільному комп’ютері в Пентагоні. Про це повідомляє Washington Post, пише УНН.

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За інформацією джерел видання, міністр оборони Піт Гегсет керував установкою Signal, комерційного додатка для обміну повідомленнями, на настільний комп'ютер у своєму офісі в Пентагоні.

Повідомляється, що при цьому Гегсет фактично "клонував" додаток Signal на своєму особистому мобільному телефоні. Цей крок, як повідомляється, став реакцією на відсутність стільникового зв’язку в більшій частині Пентагону. Гегсет та його помічники шукали способи обійти ці обмеження і швидше координувати дії з Білим домом та іншими високопосадовцями через зашифровану платформу Signal.

За словами джерел, Гегсет встановив Signal на комп’ютері в секретному приміщенні Пентагону, де заборонено використовувати мобільні телефони та інші персональні пристрої. Це дало йому змогу безперешкодно спілкуватися з особами за межами військового штабу.

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Інші помічники, включно з Джо Каспером, тодішнім начальником штабу Гегсета, також висловили зацікавленість у використанні Signal на комп'ютерах Пентагону, але незрозуміло, наскільки широко розповсюдилося використання застосунку. Також незрозуміло, чи дотримувалися Гегсет і його команда політичних радників закону США, який вимагає від них збереження таких повідомлень.

Шон Парнелл, представник Гегсета, у своїй заяві сказав, що використання міністром оборони систем і каналів зв'язку засекречено, але його офіс може підтвердити, що Гегсет "ніколи не використовував і наразі не використовує Signal на своєму урядовому комп'ютері".

Двоє зі знайомих із робочими звичками Гегсета сказали, що в нього встановлено Signal на другому комп'ютері в офісі. Також вони додали, що він цікавився встановленням програми для надсилання звичайних текстових повідомлень з офісу.

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Цей інцидент став ще однією зростаючою кризою для Пентагону, після того, як міністр оборони використовував його для обміну конфіденційними подробицями про майбутню військову операцію в Ємені.

Нагадаємо

Міністр оборони США Піт Гегсет поділився подробицями березневого нападу на пов'язаних з Іраном єменських хуситів у групі повідомлень, до якої входили його дружина, брат і особистий адвокат.