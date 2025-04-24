Министр обороны США Гегсет установил приложение Signal на офисном компьютере в Пентагоне - СМИ

Министр обороны США Пит Гегсет оказался в центре скандала после сообщений о его использовании коммерческого приложения для обмена сообщениями Signal на настольном компьютере в Пентагоне. Об этом сообщает Washington Post, пишет УНН.

Детали

По информации источников издания, министр обороны Пит Гегсет руководил установкой Signal, коммерческого приложения для обмена сообщениями, на настольный компьютер в своем офисе в Пентагоне.

Сообщается, что при этом Гегсет фактически "клонировал" приложение Signal на своем личном мобильном телефоне. Этот шаг, как сообщается, стал реакцией на отсутствие сотовой связи в большей части Пентагона. Гегсет и его помощники искали способы обойти эти ограничения и быстрее координировать действия с Белым домом и другими высокопоставленными чиновниками через зашифрованную платформу Signal.

По словам источников, Гегсет установил Signal на компьютере в секретном помещении Пентагона, где запрещено использовать мобильные телефоны и другие персональные устройства. Это позволило ему беспрепятственно общаться с лицами за пределами военного штаба.

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Другие помощники, включая Джо Каспера, тогдашнего начальника штаба Гегсета, также выразили заинтересованность в использовании Signal на компьютерах Пентагона, но неясно, насколько широко распространилось использование приложения. Также неясно, придерживались ли Гегсет и его команда политических советников закона США, который требует от них сохранения таких сообщений.

Шон Парнелл, представитель Гегсета, в своем заявлении сказал, что использование министром обороны систем и каналов связи засекречено, но его офис может подтвердить, что Гегсет "никогда не использовал и в настоящее время не использует Signal на своем правительственном компьютере".

Двое из знакомых с рабочими привычками Гегсета сказали, что у него установлен Signal на втором компьютере в офисе. Также они добавили, что он интересовался установкой программы для отправки обычных текстовых сообщений из офиса.

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Этот инцидент стал еще одним растущим кризисом для Пентагона, после того, как министр обороны использовал его для обмена конфиденциальными подробностями о будущей военной операции в Йемене.

Напомним

Министр обороны США Пит Гегсет поделился подробностями мартовского нападения на связанных с Ираном йеменских хуситов в группе сообщений, в которую входили его жена, брат и личный адвокат.