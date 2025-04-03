В США создали как минимум 20 секретных чатов в Signal для координации вопросов безопасности

Команда национальной безопасности США создала не менее 20 групповых чатов в Signal для координации кризисных ситуаций по всему миру. Об этом сообщает Politico, передает УНН.

Детали

Чаты Signal стали важным инструментом для команд национальной безопасности, занимающихся такими вопросами, как ситуация в Украине, Китай, Ближний Восток, Африка и Европа. По словам четырех человек, участвовавших в этих чатах, они стали привычным инструментом для оперативной координации, в том числе с высокопоставленными чиновниками, членами Кабинета Министров и другими ключевыми фигурами.

Хотя сам Уолц отрицает использование секретной информации через этот канал, эксперты по безопасности выражают обеспокоенность относительно возможных нарушений норм защиты государственной тайны. Они указывают, что использование Signal может угрожать безопасности из-за недостаточного уровня защиты, если чаты автоматически удаляются без надлежащего архивирования.

Представитель Совета национальной безопасности Брайан Хьюз отметил, что Signal является одним из разрешенных методов коммуникации для несекретных материалов, но подчеркнул, что его использование с осторожностью касается только недавно обсуждаемых вопросов. Однако ситуация с чатом, связанным с военными ударами в Йемене, вызвала значительную политическую реакцию, в частности из-за возможной публикации конфиденциальных данных.

Эта практика вызвала дополнительную критику после того, как выяснилось, что сотрудники национальной безопасности использовали личные Gmail-аккаунты для правительственных коммуникаций, что нарушает стандарты хранения официальных записей. Этот вопрос стал еще более важным после инцидента, когда журналист случайно был включен в один из таких чатов, что вызвало возмущение в политических кругах.

Демократические законодатели в Палате представителей уже начали расследование, пытаясь выяснить, стали ли эти чаты причиной утечек конфиденциальной информации и не нарушает ли их использование законы о безопасности государственных коммуникаций.

Напомним

Редактор "The Atlantic" Джефри Голдберг рассказал, что его случайно добавили в чат в Signal, где он стал свидетелем обсуждения будущих ударов по хуситским целям в Йемене. Это вызвало резонанс в Белом доме: было инициировано расследование, и даже рассматривается возможность увольнения советника по национальной безопасности Майка Волца.

Белый дом: дело об утечке информации в Signal закрыто