В США створили щонайменше 20 секретних чатів у Signal для координації безпекових питань

Команда національної безпеки США створила щонайменше 20 групових чатів у Signal для координації кризових ситуацій по всьому світу. Про це повідомляє Politico, передає УНН.

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Чати Signal стали важливим інструментом для команд національної безпеки, що займаються такими питаннями, як ситуація в Україні, Китай, Близький Схід, Африка та Європа. За словами чотирьох осіб, які брали участь у цих чатах, вони стали звичним інструментом для оперативної координації, у тому числі з високопосадовцями, членами Кабінету Міністрів та іншими ключовими фігурами.

Хоча сам Уолц заперечує використання секретної інформації через цей канал, експерти з безпеки висловлюють стурбованість щодо можливих порушень норм захисту державної таємниці. Вони вказують, що використання Signal може загрожувати безпеці через недостатній рівень захисту, якщо чати автоматично видаляються без належного архівування.

Речник Ради національної безпеки Брайан Хьюз зазначив, що Signal є одним з дозволених методів комунікації для несекретних матеріалів, але наголосив, що його використання з обережністю стосується тільки нещодавно обговорюваних питань. Однак ситуація з чатом, пов’язаним з військовими ударами в Ємені, спричинила значну політичну реакцію, зокрема через можливу публікацію конфіденційних даних.

Ця практика викликала додаткову критику після того, як виявилося, що співробітники національної безпеки використовували особисті Gmail-акаунти для урядових комунікацій, що порушує стандарти зберігання офіційних записів. Це питання стало ще більш важливим після інциденту, коли журналіст випадково був включений до одного з таких чатів, що викликало обурення в політичних колах.

Демократичні законодавці в Палаті представників вже почали розслідування, намагаючись з'ясувати, чи стали ці чати причиною витоків конфіденційної інформації та чи не порушує їхнє використання закони про безпеку державних комунікацій.

Нагадаємо

Редактор "The Atlantic" Джефрі Голдберг розповів, що його випадково додали до чату в Signal, де він став свідком обговорення майбутніх ударів по хуситських цілях в Ємені. Це спричинило резонанс у Білому домі: було ініційовано розслідування, і навіть розглядається можливість звільнення радника з національної безпеки Майка Волца.

Білий дім: справу щодо витоку інформації у Signal закрито