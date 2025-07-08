Самозванец с ИИ-голосом госсекретаря Марко Рубио связался с высокопоставленными чиновниками США

По меньшей мере пять чиновников, включая трех представителей иностранных министерств, губернатора из США и члена Конгресса, были вынуждены столкнуться с голосом и стилем письма Рубио. Об этом пишет The Washington Post, сообщает УНН.

Детали

Самозванец под видом госсекретаря США Марко Рубио использовал голос искусственного интеллекта для звонков высокопоставленным чиновникам - пишет издание.

Неизвестный связался по меньшей мере с пятью чиновниками. По данным WP, среди этих лиц:

трое иностранных министров (не сообщается, кто именно, какие страны);

губернатор;

членом Конгресса.

Справка

Самозванец использовал как текстовые сообщения, так и приложение для зашифрованных сообщений Signal. Последний, как уже известно, широко используется администрацией Трампа.

Кампания по выдаче себя за другое лицо началась в середине июня 2025 года. Кто-то создал учетную запись Signal, используя имя пользователя "[email protected]".

Этот адрес под видом Marco.Rubio использовался, чтобы связаться с иностранными и отечественными дипломатами и политиками. Последние якобы ничего не подозревали

Важно: имя [email protected] не является настоящим электронным адресом.

Что это были за обращения от псевдо-Рубио?

Как пишет WP, самозванец, выдававший себя за госсекретаря Марко Рубио, оставил голосовые сообщения в Signal по меньшей мере двум избранным лицам.

В одном случае отправил текстовое сообщение с приглашением пообщаться в Signal.

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Следует отметить: все чиновники отказались обсуждать содержание сообщений или имена дипломатов и чиновников, на которых ссылаются.

В то же время, государственный департамент ответил, что "проведет тщательное расследование и продолжит принимать меры предосторожности, чтобы предотвратить это в будущем".

Напомним

Министр обороны США Пит Хэгсет поделился подробностями мартовского нападения на связанных с Ираном йеменских хуситов в группе сообщений, в которую входили его жена, брат и личный адвокат.

Разоблачение второго чата Signal, как указано, вызывает еще больше вопросов относительно использования Хэгсетом несекретной системы обмена сообщениями для информирования об очень чувствительных деталях в сфере безопасности.

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