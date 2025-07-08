Самозванец с ИИ-голосом госсекретаря Марко Рубио связался с высокопоставленными чиновниками США
Киев • УНН
Неизвестный, выдавая себя за госсекретаря Марко Рубио, использовал ИИ-голос и Signal для связи с пятью правительственными чиновниками, включая трех иностранных министров. Кампания началась в середине июня 2025 года с использованием фейкового аккаунта.
По меньшей мере пять чиновников, включая трех представителей иностранных министерств, губернатора из США и члена Конгресса, были вынуждены столкнуться с голосом и стилем письма Рубио. Об этом пишет The Washington Post, сообщает УНН.
Детали
Самозванец под видом госсекретаря США Марко Рубио использовал голос искусственного интеллекта для звонков высокопоставленным чиновникам
Неизвестный связался по меньшей мере с пятью чиновниками. По данным WP, среди этих лиц:
- трое иностранных министров (не сообщается, кто именно, какие страны);
- губернатор;
- членом Конгресса.
Справка
Самозванец использовал как текстовые сообщения, так и приложение для зашифрованных сообщений Signal. Последний, как уже известно, широко используется администрацией Трампа.
Кампания по выдаче себя за другое лицо началась в середине июня 2025 года. Кто-то создал учетную запись Signal, используя имя пользователя "[email protected]".
Этот адрес под видом Marco.Rubio использовался, чтобы связаться с иностранными и отечественными дипломатами и политиками. Последние якобы ничего не подозревали
Важно: имя [email protected] не является настоящим электронным адресом.
Что это были за обращения от псевдо-Рубио?
Как пишет WP, самозванец, выдававший себя за госсекретаря Марко Рубио, оставил голосовые сообщения в Signal по меньшей мере двум избранным лицам.
В одном случае отправил текстовое сообщение с приглашением пообщаться в Signal.
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Следует отметить: все чиновники отказались обсуждать содержание сообщений или имена дипломатов и чиновников, на которых ссылаются.
В то же время, государственный департамент ответил, что "проведет тщательное расследование и продолжит принимать меры предосторожности, чтобы предотвратить это в будущем".
Напомним
Министр обороны США Пит Хэгсет поделился подробностями мартовского нападения на связанных с Ираном йеменских хуситов в группе сообщений, в которую входили его жена, брат и личный адвокат.
Разоблачение второго чата Signal, как указано, вызывает еще больше вопросов относительно использования Хэгсетом несекретной системы обмена сообщениями для информирования об очень чувствительных деталях в сфере безопасности.
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