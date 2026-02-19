$43.290.03
Представники ЦРУ знали про плани щодо підриву "Північних потоків" - Spiegel

Київ • УНН

 • 2 перегляди

Американська розвідка могла знати про підготовку підриву газопроводів "Північний потік" ще на ранньому етапі планування. Українська команда нібито ділилася своїми намірами з ЦРУ, яке спочатку не заперечувало, а потім намагалося відвернути атаку.

Представники ЦРУ знали про плани щодо підриву "Північних потоків" - Spiegel

Американська розвідка могла знати про підготовку підриву газопроводів "Північний потік" ще на ранньому етапі планування операції. Про це йдеться у розслідуванні німецького видання Spiegel, пише УНН.

Деталі

Spiegel стверджує, що журналісти поспілкувалися з "кількома співрозмовниками в Україні", яким було відомо про контакти між українською командою та американцями, і раніше інформація від цих джерел була точною та згодом підтверджувалась німецькими слідчими.

Члени української команди та їхні давні знайомі з ЦРУ нібито зустрілися у Києві на Подолі навесні 2022 року, невдовзі після того, як російський наступ на Київ остаточно відбили. Тоді українці вперше поділилися своїми намірами зробити щось із російськими трубопроводами, завдяки яким Росія далі отримує гроші на війну.

На тому етапі співрозмовники з ЦРУ нібито з цікавістю послухали про ідею та не заперечували – не виключено, що з метою отримати більше детальної інформації.

Українського підозрюваного у справі про підрив "Північного потоку" екстрадували до Німеччини27.11.25, 16:19 • 2822 перегляди

У подальшому були нові зустрічі, де обговорювалися технічні деталі. Вже на другій в українських співрозмовників навіть виникло враження, що американська сторона може допомогти з фінансовою складовою плану.

Лише на пізніших етапах американці змінили думку і почали відмовляти українську команду від реалізації задуму.

У червні 2022 року розвідка Нідерландів нібито отримала інформацію про планування атаки від джерела в Україні, вже з описом задуму, та поділилася нею з ЦРУ і німецькими службами, а американці зі свого боку теж передали повідомлення німецькій стороні. Німеччина скептично сприйняла попередження, де була і очікувана дата операції, оскільки інформація надійшла вже після неї.

США у подальшому нібито активно намагалися відвернути атаку проти "Північних потоків", і представник від ЦРУ у Києві навіть звертався з цим питанням до Офісу президента, вимагаючи відкликати операцію.

У пресслужбі ЦРУ на запит про коментар з цього приводу назвали інформацію від анонімних джерел "цілковито неправдивою".

Федеральний суд Німеччини поклав провину за напад на газопровід "Північний потік" на Україну - ЗМІ15.01.26, 20:25 • 7485 переглядiв

Ольга Розгон

