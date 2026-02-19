$43.290.03
Представители ЦРУ знали о планах по "Северным потокам" - Spiegel

Киев • УНН

 • 274 просмотра

Американская разведка могла знать о подготовке подрыва газопроводов "Северный поток" еще на раннем этапе планирования. Украинская команда якобы делилась своими намерениями с ЦРУ, которое сначала не возражало, а затем пыталось предотвратить атаку.

Представители ЦРУ знали о планах по "Северным потокам" - Spiegel

Американская разведка могла знать о подготовке подрыва газопроводов "Северный поток" еще на раннем этапе планирования операции. Об этом говорится в расследовании немецкого издания Spiegel, пишет УНН.

Детали

Spiegel утверждает, что журналисты пообщались с "несколькими собеседниками в Украине", которым было известно о контактах между украинской командой и американцами, и ранее информация от этих источников была точной и впоследствии подтверждалась немецкими следователями.

Члены украинской команды и их давние знакомые из ЦРУ якобы встретились в Киеве на Подоле весной 2022 года, вскоре после того, как российское наступление на Киев окончательно отбили. Тогда украинцы впервые поделились своими намерениями сделать что-то с российскими трубопроводами, благодаря которым Россия дальше получает деньги на войну.

На том этапе собеседники из ЦРУ якобы с интересом послушали об идее и не возражали – не исключено, что с целью получить больше детальной информации.

Украинского подозреваемого по делу о подрыве "Северного потока" экстрадировали в Германию27.11.25, 16:19 • 2822 просмотра

В дальнейшем были новые встречи, где обсуждались технические детали. Уже на второй у украинских собеседников даже возникло впечатление, что американская сторона может помочь с финансовой составляющей плана.

Лишь на более поздних этапах американцы изменили мнение и начали отговаривать украинскую команду от реализации замысла.

В июне 2022 года разведка Нидерландов якобы получила информацию о планировании атаки от источника в Украине, уже с описанием замысла, и поделилась ею с ЦРУ и немецкими службами, а американцы со своей стороны тоже передали сообщение немецкой стороне. Германия скептически восприняла предупреждение, где была и ожидаемая дата операции, поскольку информация поступила уже после нее.

США в дальнейшем якобы активно пытались предотвратить атаку против "Северных потоков", и представитель от ЦРУ в Киеве даже обращался с этим вопросом в Офис президента, требуя отозвать операцию.

В пресс-службе ЦРУ на запрос о комментарии по этому поводу назвали информацию от анонимных источников "полностью неправдивой".

Федеральный суд Германии возложил вину за нападение на газопровод "Северный поток" на Украину - СМИ15.01.26, 20:25 • 7485 просмотров

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Энергетика
Война в Украине
Северный поток
Der Spiegel
Германия
Нидерланды
Соединённые Штаты
Украина
Киев