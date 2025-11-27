Украинского подозреваемого по делу о подрыве "Северного потока" экстрадировали в Германию

$42.300.10
48.950.00
ukenru
Эксклюзив
14:27 • 1660 просмотра
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку
14:21 • 1896 просмотра
В конце недели продолжится совместная работа украинской и американской делегаций по мирному соглашению - ОП
Эксклюзив
14:12 • 3772 просмотра
Есть вероятность, что Россия будет делать все возможное, чтобы поставить Украину в немилость администрации Трампа: политолог оценил мирный план США
Эксклюзив
13:37 • 4604 просмотра
Суд возобновил расследование уголовного дела против главного юриста НБУ Александра ЗимыPhoto
12:53 • 6614 просмотра
Украине удалось убрать пункт о "полной амнистии" из мирного плана США - Стефанишина
12:37 • 11653 просмотра
Из игорного бизнеса в медицину: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 1Photo
11:46 • 10241 просмотра
В Сумах, Полтаве, Харькове и Донецкой области самая сложная ситуация с электроснабжением – Укрэнерго
11:04 • 10843 просмотра
11 новых маршрутов и ежечасное движение между Львовом и Киевом: в декабре запускают новый график поездов
27 ноября, 08:20 • 13506 просмотра
Германия разрабатывает секретный план на случай войны с россией - WSJ
Эксклюзив
27 ноября, 07:45 • 25389 просмотра
Черная пятница без рисков: как не стать жертвой мошенников и действительно выгодно покупать
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2.4м/с
86%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 16647 просмотра
Босния и Герцеговина не разрешила самолету главы МИД Венгрии приземлиться: стала известна причина27 ноября, 06:53 • 4004 просмотра
В Тернополе 18-летний студент выпал из окна общежития и умер27 ноября, 07:34 • 6116 просмотра
"Ленивые" лайфхаки для уборки, которые действительно работают: простые способы поддерживать порядок без лишних усилийPhoto09:33 • 17100 просмотра
Буряк по-новому: топ-5 ярких рецептов, которые вы точно захотите приготовитьPhoto11:52 • 11602 просмотра
публикации
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку
Эксклюзив
14:27 • 1654 просмотра
Есть вероятность, что Россия будет делать все возможное, чтобы поставить Украину в немилость администрации Трампа: политолог оценил мирный план США
Эксклюзив
14:12 • 3764 просмотра
Украинские компании со связями с рф заработали 150,3 млрд грн в 2024 году - исследование YouControlPhoto13:38 • 3036 просмотра
Из игорного бизнеса в медицину: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 1Photo12:37 • 11649 просмотра
Буряк по-новому: топ-5 ярких рецептов, которые вы точно захотите приготовитьPhoto11:52 • 11688 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Марко Рубио
Си Цзиньпин
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Львов
Женева
Европа
Реклама
УНН Lite
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 16735 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 44067 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 77910 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 93845 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 93514 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Золото
Шахед-136

Украинского подозреваемого по делу о подрыве "Северного потока" экстрадировали в Германию

Киев • УНН

 • 696 просмотра

Немецкая прокуратура подтвердила СМИ, что украинца Кузнецова, подозреваемого в организации подрыва "Северного потока", экстрадировали из Италии в Германию.

Украинского подозреваемого по делу о подрыве "Северного потока" экстрадировали в Германию

Как сообщает DPA, украинец уже передан из Италии в Германию – это подтвердила немецкая федеральная прокуратура. Его подозревают в координации подрыва газопровода "Северный поток" в 2022 году, пишет УНН.

Подробности

Украинец Сергей Кузнецов, которого в Германии по правилам конфиденциальности идентифицируют как Сергея К., доставлен в ФРГ после того, как Верховный суд Италии на прошлой неделе принял решение о его экстрадиции. О передаче подозреваемого сообщил представитель немецкой федеральной прокуратуры.

Сергей Кузнецов, подозреваемый в подрыве «Северных потоков», утверждает, что его принуждают сознаться10.11.25, 17:26 • 6163 просмотра

Взрывы на газопроводе "Северный поток" в Балтийском море, которые Москва и западные правительства назвали актом саботажа, фактически остановили транзит российского газа в Европу. Расследование в отношении причастных длится уже несколько лет.

По версии немецких прокуроров, украинец Кузнецов мог быть частью группы, установившей взрывные устройства возле острова Борнхольм. Ему инкриминируют сговор с целью совершения взрыва, антиконституционный саботаж и разрушение важной инфраструктуры.

Подозреваемый в подрыве "Северного потока" украинец Сергей Кузнецов прекратил голодовку в итальянской тюрьме11.11.25, 23:25 • 16748 просмотров

Подозреваемый отвергает обвинения. Его адвокат Никола Канестрини подчеркнул, что Кузнецов "отрицает какую-либо причастность к нападениям" и выразил уверенность в его будущем оправдании.

Украинец был задержан по европейскому ордеру на арест в августе в итальянском Римини, однако процесс экстрадиции несколько раз откладывался.

Верховный суд Италии разрешил экстрадицию украинца, подозреваемого в подрыве "Северного потока"19.11.25, 23:40 • 12245 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Энергетика
Война в Украине
Северный поток
Италия
Европа
Германия