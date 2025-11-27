Украинского подозреваемого по делу о подрыве "Северного потока" экстрадировали в Германию
Немецкая прокуратура подтвердила СМИ, что украинца Кузнецова, подозреваемого в организации подрыва "Северного потока", экстрадировали из Италии в Германию.
Как сообщает DPA, украинец уже передан из Италии в Германию – это подтвердила немецкая федеральная прокуратура. Его подозревают в координации подрыва газопровода "Северный поток" в 2022 году, пишет УНН.
Подробности
Украинец Сергей Кузнецов, которого в Германии по правилам конфиденциальности идентифицируют как Сергея К., доставлен в ФРГ после того, как Верховный суд Италии на прошлой неделе принял решение о его экстрадиции. О передаче подозреваемого сообщил представитель немецкой федеральной прокуратуры.
Взрывы на газопроводе "Северный поток" в Балтийском море, которые Москва и западные правительства назвали актом саботажа, фактически остановили транзит российского газа в Европу. Расследование в отношении причастных длится уже несколько лет.
По версии немецких прокуроров, украинец Кузнецов мог быть частью группы, установившей взрывные устройства возле острова Борнхольм. Ему инкриминируют сговор с целью совершения взрыва, антиконституционный саботаж и разрушение важной инфраструктуры.
Подозреваемый отвергает обвинения. Его адвокат Никола Канестрини подчеркнул, что Кузнецов "отрицает какую-либо причастность к нападениям" и выразил уверенность в его будущем оправдании.
Украинец был задержан по европейскому ордеру на арест в августе в итальянском Римини, однако процесс экстрадиции несколько раз откладывался.
