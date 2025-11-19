Верховный суд Италии разрешил экстрадицию украинца, подозреваемого в подрыве "Северного потока"
Киев • УНН
Верховный суд Италии одобрил экстрадицию Сергея Кузнецова в Германию, где его подозревают в организации взрывов на трубопроводах "Северный поток". Адвокат Кузнецова ожидает передачи клиента немецким властям в ближайшие дни.
В среду Верховный суд Италии одобрил экстрадицию в Германию украинца Сергея Кузнецова, подозреваемого в организации взрывов, повредивших трубопроводы "Северный поток" между Россией и Германией более трех лет назад. Об этом сообщает АР, информирует УНН.
Подробности
Отмечается, что адвокат 49-летнего Кузнецова Никола Канестрини заявил, что его клиент будет передан немецким властям в течение следующих нескольких дней после того, как Кассационный суд отклонил последнюю апелляцию защиты. При этом он выразил уверенность, что его клиент будет оправдан в суде.
Справка
Взрывы разорвали трубопровод "Северный поток-1", по которому российский природный газ транспортировался в Германию под Балтийским морем, пока Россия не прекратила поставки в конце августа 2022 года. Они также повредили параллельный трубопровод "Северный поток-2", который так и не был введен в эксплуатацию, поскольку Германия приостановила процесс сертификации незадолго до того, как Россия начала войну с Украиной 24 февраля 2022 года.
Сергей Кузнецов был задержан по европейскому ордеру на арест 21 августа в кемпинге недалеко от города Римини на адриатическом побережье, где он отдыхал со своей семьей.
Немецкие прокуроры утверждают, что Кузнецов организовал и осуществил подрыв по меньшей мере четырех бомб весом от 14 до 27 килограммов на глубине 70-80 метров в Балтийском море вблизи датского острова Борнхольм 26 сентября 2022 года.
Кузнецов отрицает свою причастность к взрывам, заявив, что на момент взрывов он находился в Украине, где служил капитаном армии.
Напомним
Ранее сообщалось, что бывший украинский военнослужащий Сергей Кузнецов, обвиняемый в подрыве газопроводов "Северный поток" в 2022 году, прекратил голодовку, которую он начал 31 октября.
Кузнецов отказывался от еды с 31 октября, протестуя против условий содержания в тюрьме строгого режима в Италии и требуя соблюдения своих прав.
