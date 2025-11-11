Підозрюваний у підриві "Північного потоку" українець Сергій Кузнєцов припинив голодування в італійській в'язниці

Колишній український військовослужбовець Сергій Кузнецов, обвинувачений у підриві газопроводів "Північний потік" у 2022 році, заарештований за європейським ордером, виданим Німеччиною минулого серпня в провінції Ріміні, припинив голодування, яке він розпочав 31 жовтня. Про це повідомляє ANSA, інформує УНН.

Деталі

Кузнецов розпочав голодування на знак протесту проти умов свого утримання під вартою та порушення своїх основних прав, повідомив у вівторок його адвокат Нікола Канестріні.

Кузнецов перебуває під вартою в очікуванні рішення Верховного касаційного суду після апеляції його захисту на рішення Апеляційного суду Болоньї про його передачу Німеччині.

Нещодавно Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець надіслав листа до Міністерства юстиції Італії Карло Нордіо з проханням надати Кузнецову належні гарантії. Під час голодування українець втратив приблизно 9 кг ваги.

Рішення про припинення голодування було прийнято після того, як італійська влада надала запевнення, що його права будуть повністю дотримані, зокрема щодо належного харчування.

Ми визнаємо зусилля адміністрації в'язниці щодо конструктивного вирішення порушених критичних питань. Але ми повинні залишатися пильними: повага до прав усіх ув'язнених є постійним обов'язком правової держави – сказав адвокат Кузнєцова.

Видання додає, що у зверненні з в'язниці Кузнецов подякував усім, хто підтримував його та виявляв до нього солідарність і прихильність у ці важкі дні.

Контекст

49-річний українець Сергій Кузнєцов, підозрюваний у справі підриву "Північного потоку", відмовлявся від їжі з 31 жовтня. Він протестував проти умов утримання у в'язниці суворого режиму в Італії та вимагав дотримання своїх прав.

Минулого тижня уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець передав лист до Міністерства юстиції Італії щодо Сергія Кузнецова, якого заарештували в Італії за підозрою в причетності до підриву газопроводів "Північний потік" та утримують у неналежних умовах.

