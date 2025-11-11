Подозреваемый в подрыве "Северного потока" украинец Сергей Кузнецов прекратил голодовку в итальянской тюрьме

Бывший украинский военнослужащий Сергей Кузнецов, обвиняемый в подрыве газопроводов "Северный поток" в 2022 году, арестованный по европейскому ордеру, выданному Германией в августе прошлого года в провинции Римини, прекратил голодовку, которую он начал 31 октября. Об этом сообщает ANSA, информирует УНН.

Подробности

Кузнецов начал голодовку в знак протеста против условий своего содержания под стражей и нарушения своих основных прав, сообщил во вторник его адвокат Никола Канестрини.

Кузнецов находится под стражей в ожидании решения Верховного кассационного суда после апелляции его защиты на решение Апелляционного суда Болоньи о его передаче Германии.

Недавно Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец направил письмо в Министерство юстиции Италии Карло Нордио с просьбой предоставить Кузнецову надлежащие гарантии. Во время голодовки украинец потерял примерно 9 кг веса.

Решение о прекращении голодовки было принято после того, как итальянские власти предоставили заверения, что его права будут полностью соблюдены, в частности относительно надлежащего питания.

Мы признаем усилия администрации тюрьмы по конструктивному решению поднятых критических вопросов. Но мы должны оставаться бдительными: уважение к правам всех заключенных является постоянной обязанностью правового государства — сказал адвокат Кузнецова.

Издание добавляет, что в обращении из тюрьмы Кузнецов поблагодарил всех, кто поддерживал его и проявлял к нему солидарность и привязанность в эти трудные дни.

Контекст

49-летний украинец Сергей Кузнецов, подозреваемый по делу подрыва "Северного потока", отказывался от еды с 31 октября. Он протестовал против условий содержания в тюрьме строгого режима в Италии и требовал соблюдения своих прав.

На прошлой неделе уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец передал письмо в Министерство юстиции Италии относительно Сергея Кузнецова, которого арестовали в Италии по подозрению в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" и содержат в ненадлежащих условиях.

