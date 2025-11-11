Подозреваемый в подрыве "Северного потока" украинец Сергей Кузнецов прекратил голодовку в итальянской тюрьме

$41.960.02
48.540.04
ukenru
19:55 • 5306 просмотра
Сырский заявил, что враг захватил три населенных пункта на Запорожье
16:14 • 19266 просмотра
Завтра графики отключений будут действовать в большинстве регионов Украины: без света будут от 2 до 4 очередей
15:57 • 29720 просмотра
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 44095 просмотра
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
11 ноября, 13:20 • 29879 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удар по нефтеперерабатывающему заводу в Оренбургской области РФ
11 ноября, 13:01 • 45913 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора
Эксклюзив
11 ноября, 12:30 • 37390 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
11 ноября, 09:41 • 22623 просмотра
Миндич выехал за границу перед обысками, потому что НАБУ не выставило индексы задержки на границе - источники
Эксклюзив
11 ноября, 08:48 • 24588 просмотра
В сети распространяется видео об отсутствии света в столичном метро: в подземке прокомментировали
11 ноября, 07:08 • 26116 просмотра
Румыния заявила о падении и обломках дрона после атаки рф на Украину у границы
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Топ-5 рецептов сырников: пышные, нежные, соленые, на пару и с бананомPhoto11 ноября, 13:27 • 40749 просмотра
У Sotheby's "на кону" большой куш: коллекция миллиардера Лаудера может принести 500 млн долларовPhoto11 ноября, 14:28 • 25462 просмотра
Чернышову сообщили о подозрении в незаконном обогащении16:44 • 14847 просмотра
Смертельное ДТП с участием экс-сотрудника прокуратуры Молочного: Генпрокурор Кравченко принял участие в подготовительном судебном заседании17:24 • 4730 просмотра
Умер одиозный экс-нардеп и лидер партии "5.10" Геннадий Балашов18:13 • 13535 просмотра
публикации
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 44085 просмотра
Топ-5 рецептов сырников: пышные, нежные, соленые, на пару и с бананомPhoto11 ноября, 13:27 • 40893 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора11 ноября, 13:01 • 45907 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
11 ноября, 12:30 • 37385 просмотра
Топ-5 оригинальных рецептов блюд с редькойPhoto10 ноября, 14:34 • 92019 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Алексей Чернышов
Тимур Миндич
Александр Сырский
Герман Галущенко
Актуальные места
Украина
Великобритания
Германия
Венесуэла
Дания
Реклама
УНН Lite
Тимоти Шаламе якобы расстался с Кайли ДженнерPhoto20:35 • 1588 просмотра
У Sotheby's "на кону" большой куш: коллекция миллиардера Лаудера может принести 500 млн долларовPhoto11 ноября, 14:28 • 25585 просмотра
"Проклятые лжецы": Ким Кардашьян провалила экзамен на адвоката, несмотря на прогнозы четырех экстрасенсов11 ноября, 09:14 • 33826 просмотра
В Польше завершился кинофестиваль Ukraina! Festiwal Filmowy: объявлены фильмы-победителиPhoto10 ноября, 13:25 • 59582 просмотра
Большинство украинцев не верят в акции и не будут покупать на Черную пятницу: что выберет остальная часть10 ноября, 10:51 • 135298 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Сериал
Беспилотный летательный аппарат
ЧатГПТ

Подозреваемый в подрыве "Северного потока" украинец Сергей Кузнецов прекратил голодовку в итальянской тюрьме

Киев • УНН

 • 226 просмотра

Сергей Кузнецов, бывший украинский военнослужащий, обвиняемый в подрыве газопроводов "Северный поток", прекратил голодовку в итальянской тюрьме. Он протестовал против условий содержания и нарушения прав.

Подозреваемый в подрыве "Северного потока" украинец Сергей Кузнецов прекратил голодовку в итальянской тюрьме

Бывший украинский военнослужащий Сергей Кузнецов, обвиняемый в подрыве газопроводов "Северный поток" в 2022 году, арестованный по европейскому ордеру, выданному Германией в августе прошлого года в провинции Римини, прекратил голодовку, которую он начал 31 октября. Об этом сообщает ANSA, информирует УНН.

Подробности

Кузнецов начал голодовку в знак протеста против условий своего содержания под стражей и нарушения своих основных прав, сообщил во вторник его адвокат Никола Канестрини.

Кузнецов находится под стражей в ожидании решения Верховного кассационного суда после апелляции его защиты на решение Апелляционного суда Болоньи о его передаче Германии.

Недавно Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец направил письмо в Министерство юстиции Италии Карло Нордио с просьбой предоставить Кузнецову надлежащие гарантии. Во время голодовки украинец потерял примерно 9 кг веса.

Решение о прекращении голодовки было принято после того, как итальянские власти предоставили заверения, что его права будут полностью соблюдены, в частности относительно надлежащего питания.

Мы признаем усилия администрации тюрьмы по конструктивному решению поднятых критических вопросов. Но мы должны оставаться бдительными: уважение к правам всех заключенных является постоянной обязанностью правового государства

— сказал адвокат Кузнецова.

Издание добавляет, что в обращении из тюрьмы Кузнецов поблагодарил всех, кто поддерживал его и проявлял к нему солидарность и привязанность в эти трудные дни.

Контекст

49-летний украинец Сергей Кузнецов, подозреваемый по делу подрыва "Северного потока", отказывался от еды с 31 октября. Он протестовал против условий содержания в тюрьме строгого режима в Италии и требовал соблюдения своих прав.

На прошлой неделе уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец передал письмо в Министерство юстиции Италии относительно Сергея Кузнецова, которого арестовали в Италии по подозрению в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" и содержат в ненадлежащих условиях.

Суд в Италии дал зеленый свет в вопросе экстрадиции подозреваемого по делу "Северного потока" украинца - СМИ27.10.25, 12:17 • 4715 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Криминал и ЧПНовости МираНаши за границей
Северный поток
Италия