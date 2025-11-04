Справа "Північних потоків": підозрюваний українець оголосив голодування в італійській в'язниці

ukenru
Польща хоче створити власну стіну з дронів для протидії російській загрозі
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
ГУР розповіло деталі операції в Покровську: йде робота з ліквідації спроб ворога розширити вплив на логістикуPhoto
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 роківPhoto
Судді, яка вчинила смертельну ДТП на Прикарпатті, обрали запобіжний захід
Пахне радянським минулим: економіст розповів, чому не варто скорочувати кількість аптек в Україні
Що буде з допомогою Україні від ЄС у наступних роках і чи є зв'язок з МВФ - відповідь Єврокомісії
Незадекларована співмешканка та каблучка за 700 тисяч гривень: НАЗК має перевірити спосіб життя в.о. ректора ДБТУ Андрія КудряшоваPhoto
Чому графіки відключень світла можуть змінюватися протягом дня: у Міненерго дали роз'яснення
Рівень вакцинації дітей в Україні залишається нижчим за рекомендований
Необхідність реформ та проблеми з корупцією: Єврокомісія представила звіт про оцінку прогресу України на шляху до ЄС
Агенти "АТЕШ" паралізували роботу ФСБ у Брянській області під час перевірки з москви (відео)
Німеччина закликає повністю припинити імпорт сталі з росії
"Конкурентні війни" за участі силовиків: як під удар потрапили авіабізнес і оборонні контракти
Джонатан Бейлі названий найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією People
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 років
Незадекларована співмешканка та каблучка за 700 тисяч гривень: НАЗК має перевірити спосіб життя в.о. ректора ДБТУ Андрія Кудряшова
Джонатан Бейлі названий найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією People
Кім Кардаш'ян засумнівалася у висадці на Місяць. У NASA відповіли
Сідні Свіні з'явилася на перегонах NASCAR після сварки з екс-нареченим
Брітні Спірс зникла з Instagram після серії постів про колишнього чоловіка
Демі Мур, Періс Хілтон і Крістен Віг вразили "голими" образами на гала-вечорі LACMA Art+Film
Справа "Північних потоків": підозрюваний українець оголосив голодування в італійській в'язниці

Київ

49-річний українець Сергій К., підозрюваний у справі підриву "Північного потоку", відмовляється від їжі з 31 жовтня. Він протестує проти умов утримання у в'язниці суворого режиму в Італії та вимагає дотримання своїх прав.

Справа "Північних потоків": підозрюваний українець оголосив голодування в італійській в'язниці

На знак протесту проти умов свого утримання у в'язниці суворого режиму в Італії 49-річний українець, підозрюваний у справі підриву газопроводів "Північний потік" розпочав голодування, пише УНН з посиланням на Tagesspiegel.

Деталі

"49-річний українець відмовляється від їжі із 31 жовтня, повідомив його адвокат. Сергій К. перебуває в попередньому ув'язненні в Італії з літа і має бути екстрадований до Німеччини", - ідеться у публікації.

Суд в Італії дав зелене світло у питанні екстрадиції підозрюваного у справі "Північного потоку" українця - ЗМІ27.10.25, 12:17 • 4656 переглядiв

Як пояснив його адвокат Нікола Канестріні, голодуванням К. хоче домогтися дотримання своїх основних прав. Українець вимагає, зокрема, права на "достатнє харчування, здорове середовище утримання у в'язниці, гуманні умови утримання та рівне поводження з іншими ув'язненими у питаннях побачень із сім'єю та доступу до інформації".

Його арештували у серпні під час відпочинку з родиною неподалік Ріміні. Федеральна прокуратура Німеччини звинувачує його у співучасті в організації вибуху на газопроводах та неконституційному саботажі. У зв'язку з цим він має постати перед судом у Німеччині, пише видання.

Нещодавно суд у Болоньї задовольнив клопотання про видачу громадянина України владі Німеччини. Проте адвокат Канестріні заявив, що оскаржуватиме це рішення у Верховному суді Італії.

Верховний суд вже одного разу припиняв екстрадицію після того, як Болонський суд дав добро на екстрадицію у вересні.

Незрозуміло, коли відбудуться наступні слухання у Римі. Канестріні заявив, що не здасться, "поки суд не розгляне питання міжнародного права та прав людини у цій справі". Якщо справа дійде до суду в Німеччині, то, швидше за все, вона проходитиме у Гамбурзі, вказує видання.

Підрив "Північного потоку": суд у Польщі відмовив Німеччині в екстрадиції підозрюваного українця17.10.25, 15:15 • 3543 перегляди

Юлія Шрамко

Новини СвітуНаші за кордоном
Енергетика
Північний потік
Рим
Гамбург
Італія
Німеччина