Справа "Північних потоків": підозрюваний українець оголосив голодування в італійській в'язниці

На знак протесту проти умов свого утримання у в'язниці суворого режиму в Італії 49-річний українець, підозрюваний у справі підриву газопроводів "Північний потік" розпочав голодування, пише УНН з посиланням на Tagesspiegel.

Деталі

"49-річний українець відмовляється від їжі із 31 жовтня, повідомив його адвокат. Сергій К. перебуває в попередньому ув'язненні в Італії з літа і має бути екстрадований до Німеччини", - ідеться у публікації.

Як пояснив його адвокат Нікола Канестріні, голодуванням К. хоче домогтися дотримання своїх основних прав. Українець вимагає, зокрема, права на "достатнє харчування, здорове середовище утримання у в'язниці, гуманні умови утримання та рівне поводження з іншими ув'язненими у питаннях побачень із сім'єю та доступу до інформації".

Його арештували у серпні під час відпочинку з родиною неподалік Ріміні. Федеральна прокуратура Німеччини звинувачує його у співучасті в організації вибуху на газопроводах та неконституційному саботажі. У зв'язку з цим він має постати перед судом у Німеччині, пише видання.

Нещодавно суд у Болоньї задовольнив клопотання про видачу громадянина України владі Німеччини. Проте адвокат Канестріні заявив, що оскаржуватиме це рішення у Верховному суді Італії.

Верховний суд вже одного разу припиняв екстрадицію після того, як Болонський суд дав добро на екстрадицію у вересні.

Незрозуміло, коли відбудуться наступні слухання у Римі. Канестріні заявив, що не здасться, "поки суд не розгляне питання міжнародного права та прав людини у цій справі". Якщо справа дійде до суду в Німеччині, то, швидше за все, вона проходитиме у Гамбурзі, вказує видання.

