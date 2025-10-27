Суд в Італії дав зелене світло у питанні екстрадиції підозрюваного у справі "Північного потоку" українця - ЗМІ
Італійський суд дав зелене світло у питанні екстрадиції до Німеччини підозрюваного у справі "Північного потоку". Адвокат обвинуваченого українця підтвердив це рішення.
Суд в Італії дав добро у судовому спорі щодо екстрадиції до Німеччини підозрюваного у справі про диверсію щодо "Північного потоку", з посиланням на адвоката повідомляє серед інших німецьких медіа Die Welt, пише УНН.
Італійський суд дав зелене світло у судовому спорі щодо екстрадиції підозрюваного у справі про диверсію щодо "Північного потоку" до Німеччини
Про це, як вказано, повідомив адвокат обвинуваченого українця.
Нагадаємо
15 жовтня стало відомо, що касаційний суд у Римі призупинив екстрадицію 49-річного Сергія К., підозрюваного у справі "Північного потоку", до Німеччини, відправивши справу на новий розгляд.