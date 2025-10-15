Італія призупинила екстрадицію українця, підозрюваного у підриві "Північних потоків" - ЗМІ
Київ • УНН
Касаційний суд у Римі призупинив екстрадицію 49-річного Сергія К. до Німеччини, відправивши справу на новий розгляд. У Польщі очікується рішення щодо екстрадиції іншого українця, Володимира З., підозрюваного у причетності до вибухів на газопроводах.
Суд в Італії призупинив екстрадицію до Німеччини українця, підозрюваного у підриві "Північних потоків", передає УНН із посиланням на DW.
Деталі
Рішення про призупинення екстрадиції українця ухвалив касаційний суд у Римі. Справу 49-річного Сергія К. відправлено на новий розгляд. Німецька агенція dpa називає рішення суду "несподіваним".
У п'ятницю польський суд має вирішити, чи видавати Німеччині іншого українця, якого підозрюють у підриві газопроводів у Балтійському морі. Раніше прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що це було б не на користь польського уряду.
Контекст
У Польщі затримано українця Володимира З., підозрюваного Німеччиною в причетності до вибуху на газопроводі "Північний потік".
Його допитали в районній прокуратурі Варшави. Він не визнав себе винним у звинуваченнях, висунутих німецькою системою правосуддя.
Федеральний суд Німеччини домагається екстрадиції українця, заарештованого в Польщі, якого вважають учасником групи диверсантів, що підірвали "Північний потік" у Балтійському морі. Слідчі стверджують, що він виконував підводні роботи з установки вибухівки.
1 жовтня Варшавський районний суд відправив українця під варту.