Італія призупинила екстрадицію українця, підозрюваного у підриві "Північних потоків" - ЗМІ

Касаційний суд у Римі призупинив екстрадицію 49-річного Сергія К. до Німеччини, відправивши справу на новий розгляд. У Польщі очікується рішення щодо екстрадиції іншого українця, Володимира З., підозрюваного у причетності до вибухів на газопроводах.