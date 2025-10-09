$41.320.03
8 жовтня, 19:17
З якими країнами Україна планує запровадити множинне громадянство: уряд визначив критерії
8 жовтня, 18:01
Розлучитися через "Дію" можна буде вже у 2026 році
8 жовтня, 17:48
Зеленський погодив СБУ деякі плани, асиметричні наші відповіді на російську війну
8 жовтня, 17:38
В Україні схвалили План проходження зими: що він передбачає
Ексклюзив
8 жовтня, 13:46
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
8 жовтня, 12:14
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру
Ексклюзив
8 жовтня, 11:52
Російські “шахеди” почали бити по рухомих об’єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Ексклюзив
8 жовтня, 10:08
Ліки за найнижчою ціною: чому аптеки зобов'язані економити ваші гроші
8 жовтня, 09:05
Рада визнала неможливість місцевих виборів під час війни: це дозволить продовжувати роботу громадам, мерам і радам
8 жовтня, 08:55
"Європа повинна відреагувати": фон дер Ляєн заявила про гібридну війну та анонсувала дорожню карту дій за два тижні
Глава МЗС Угорщини звинуватив Туска у "захисті терористів" через його висловлювання про "Північні потоки"

Київ • УНН

 • 544 перегляди

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив польського прем'єра Дональда Туска у "захисті терористів" після його коментарів щодо вибухів на "Північних потоках". Туск заявив, що головна проблема "Північного потоку-2" полягає не в його підриві, а в самому факті його будівництва.

Глава МЗС Угорщини звинуватив Туска у "захисті терористів" через його висловлювання про "Північні потоки"

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто звинуватив польського прем’єра Дональда Туска в "захисті терористів" через його висловлювання щодо підриву російських газопроводів "Північні потоки". Про це інформує УНН з посиланням на публікацію Сійярто у соцмережі Х.

Деталі

Суперечка виникла після того, як Туск, коментуючи вибухи на газопроводах, що сталися у вересні 2022 року, зазначив, що головна проблема "Північного потоку-2" полягає не в його підриві, а в самому факті його будівництва.

За словами Дональда Туска, підрив газопроводу є прийнятним. Це шокує, оскільки змушує замислитися, що ще можна підірвати і вважати це виправданим або навіть похвальним. Зрозуміло одне: ми не хочемо Європи, де прем'єр-міністри захищають терористів

- йдеться у дописі.

Коментар Туска зʼявився на тлі затримання в Польщі українця Володимира Журавльова. Німеччина видала ордер на його арешт у червні 2024 року у справі про підрив "Північних потоків".

49-річний українець стверджує, що не мав нічого спільного з атакою.

Контекст

У Польщі затримано українця Володимира З., підозрюваного Німеччиною в причетності до вибуху на газопроводі "Північний потік".

Його допитали в районній прокуратурі Варшави. Він не визнав себе винним у звинуваченнях, висунутих німецькою системою правосуддя.

Федеральний суд Німеччини домагається екстрадиції українця, заарештованого в Польщі, якого вважають учасником групи диверсантів, що підірвали "Північний потік" у Балтійському морі. Слідчі стверджують, що він виконував підводні роботи з установки вибухівки.

1 жовтня Варшавський районний суд відправив українця під варту.

Нагадаємо

Польський прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що екстрадиція українця, підозрюваного у причетності до вибухів на газопроводах "Північний потік", не відповідає інтересам Польщі.

Посол України у Польщі Василь Боднар заявив, що Україна не втручатиметься у справу Володимира Ж., якого Німеччина звинувачує у підриві "Північного потоку". Остаточне рішення ухвалюватиме польський суд, але Україна захищатиме інтереси свого громадянина.

Віта Зеленецька

