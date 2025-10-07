Польща не зацікавлена в екстрадиції українця, підозрюваного в підриві "Північних потоків" - Туск

Польський прем'єр-міністр у вівторок заявив, що передача українця, якого розшукує Німеччина за підозрою в причетності до вибухів на газопроводах "Північний потік", не відповідає інтересам Польщі. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Дональд Туск зазначив, що остаточне рішення про екстрадицію Володимира З., якого затримали під Варшавою наприкінці вересня, ухвалюватиме суд. Водночас він нагадав про давню позицію Польщі щодо негативного ставлення до будівництва газопроводів, які, за словами Варшави, зробили Європу надмірно залежною від російських енергоресурсів.

"Проблема Європи, України, Литви та Польщі не в тому, що Nord Stream 2 підірвали, а в тому, що його взагалі побудували. Передача цього громадянина іншій країні точно не в інтересах Польщі", - сказав Туск на пресконференції.

Німецька сторона поки не прокоментувала ситуацію.

Доповнення

У понеділок польський суд постановив, що Володимир З. має залишатися під вартою ще 40 діб, поки триває розгляд питання про його екстрадицію до Німеччини на підставі європейського ордера на арешт.

Вибухи 2022 року, які як москва, так і Захід вважають актом диверсії, стали новим етапом у конфлікті в Україні й серйозно скоротили енергопостачання. Ніхто офіційно не взяв на себе відповідальність за атаки. Україна заперечує свою причетність.

Іншого громадянина України, якого підозрюють у координації вибухів, заарештували в Італії в серпні — він має намір оскаржити екстрадицію до Німеччини.

Адвокат Володимира З. заявив, що його підзахисний не скоїв жодного правопорушення і має намір заявити про свою невинуватість.

Раніше Генеральна прокуратура Німеччини повідомила, що затриманий — один із групи осіб, які, ймовірно, орендували вітрильну яхту та заклали вибухівку на газопроводах біля данського острова Борнгольм у вересні 2022 року. Йому інкримінують змову з метою скоєння вибуху та "антиконституційну диверсію".