У Польщі продовжили арешт українцю, розшукуваного у справі "Північного потоку"
Київ • УНН
Польський суд продовжив на 40 днів арешт українського водолаза Володимира З., якого розшукує Німеччина. Його затримали під Варшавою за підозрою у причетності до вибухів на газопроводі "Північний потік".
Деталі
"У понеділок польський суд ухвалив, що український водолаз, якого розшукує Берлін за передбачувану причетність до вибухів, що пошкодили газопровід "Північний потік", має залишатися під вартою ще 40 днів", - ідеться у повідомленні.
Як вказує видання, Володимира З. було затримано під Варшавою минулого вівторка, і суд ухвалив продовжити йому утримання під вартою на сім днів.
У понеділок, як зазначається, суд ухвалив рішення продовжити термін його тримання під вартою, доки вирішується питання про його передачу Німеччині на підставі європейського ордера на арешт.
