10:30
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в РФ, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
10:10
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
06:51
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
06:06
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto
06:00
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
5 октября, 15:08
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
4 октября, 08:00
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Андрій Єрмак
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Литва
Китай
Европа
2С22 «Богдана»
Forbes
Шахед-136
9К720 Искандер
Х-47М2 "Кинжал"

В Польше продлили арест украинцу, разыскиваемому по делу "Северного потока"

Киев • УНН

 394 просмотра

Польский суд продлил на 40 дней арест украинского водолаза Владимира З., которого разыскивает Германия. Его задержали под Варшавой по подозрению в причастности к взрывам на газопроводе "Северный поток".

В Польше продлили арест украинцу, разыскиваемому по делу "Северного потока"

В Польше суд продлил арест украинцу, которого разыскивает Германия по делу "Северного потока", сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

"В понедельник польский суд постановил, что украинский водолаз, которого разыскивает Берлин за предполагаемую причастность к взрывам, повредившим газопровод "Северный поток", должен оставаться под стражей еще 40 дней", - говорится в сообщении.

Как указывает издание, Владимир З. был задержан под Варшавой в прошлый вторник, и суд постановил продлить ему содержание под стражей на семь дней.

В понедельник, как отмечается, суд принял решение продлить срок его содержания под стражей, пока решается вопрос о его передаче Германии на основании европейского ордера на арест.

Взрыв на "Северном потоке": подозреваемый немцами украинец задержан в Польше - СМИ30.09.25, 13:26 • 4753 просмотра

Юлия Шрамко

Криминал и ЧПНовости МираНаши за границей
Северный поток
Reuters
Варшава
Германия
Берлин
Польша