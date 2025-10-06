В Польше продлили арест украинцу, разыскиваемому по делу "Северного потока"

В Польше суд продлил арест украинцу, которого разыскивает Германия по делу "Северного потока", сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

"В понедельник польский суд постановил, что украинский водолаз, которого разыскивает Берлин за предполагаемую причастность к взрывам, повредившим газопровод "Северный поток", должен оставаться под стражей еще 40 дней", - говорится в сообщении.

Как указывает издание, Владимир З. был задержан под Варшавой в прошлый вторник, и суд постановил продлить ему содержание под стражей на семь дней.

В понедельник, как отмечается, суд принял решение продлить срок его содержания под стражей, пока решается вопрос о его передаче Германии на основании европейского ордера на арест.

