Взрыв на "Северном потоке": подозреваемый немцами украинец задержан в Польше - СМИ

В Польше задержан украинец Владимир З., подозреваемый Германией в причастности к взрыву на газопроводе "Северный поток", как стало известно корреспонденту RMF FM. Мужчина разыскивался на основании европейского ордера на арест, выданного немецким судом, пишет УНН со ссылкой на RMF24.

Детали

Как сообщается, Владимир З. был задержан сотрудниками полиции в Прушкуве в Польше. Сейчас он передан в Варшавскую окружную прокуратуру. Ожидается, что в ближайшее время начнется процедура его экстрадиции, пишет издание.

Как сообщил RMF FM адвокат задержанного Тимотеуш Папроцкий, по данным защиты Владимира З., оснований для его экстрадиции в органы немецкого правосудия нет.

"Учитывая полномасштабную войну в Украине и тот факт, что Nord Stream принадлежит российской компании "Газпром", которая финансирует эту деятельность, защита пока не видит возможности обвинить кого-либо из причастных", - заявил Папроцкий.

Он также отметил, что пока неизвестно, участвовал ли его подзащитный в этой диверсии.

Немецкие спецслужбы, преследующие Владимира З., пришли к выводу, что он участвовал во взрыве газопровода. Подозреваемый является инструктором по дайвингу и, по их словам, в сентябре 2022 года отправился в Балтийское море на яхте из Ростока, затем спустился под воду и якобы разместил взрывчатку на подводном трубопроводе, пишет издание.

Защита украинца планирует обжаловать решение суда в Италии по экстрадиции в ФРГ по делу "Северных потоков"