Польша не заинтересована в экстрадиции украинца, подозреваемого в подрыве "Северных потоков" - Туск

Киев • УНН

 • 1174 просмотра

Польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что экстрадиция украинца, подозреваемого в причастности к взрывам на газопроводах "Северный поток", не соответствует интересам Польши.

Польша не заинтересована в экстрадиции украинца, подозреваемого в подрыве "Северных потоков" - Туск

Польский премьер-министр во вторник заявил, что передача украинца, разыскиваемого Германией по подозрению в причастности к взрывам на газопроводах "Северный поток", не соответствует интересам Польши. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Дональд Туск отметил, что окончательное решение об экстрадиции Владимира З., задержанного под Варшавой в конце сентября, будет принимать суд. В то же время он напомнил о давней позиции Польши относительно негативного отношения к строительству газопроводов, которые, по словам Варшавы, сделали Европу чрезмерно зависимой от российских энергоресурсов.

"Проблема Европы, Украины, Литвы и Польши не в том, что Nord Stream 2 взорвали, а в том, что его вообще построили. Передача этого гражданина другой стране точно не в интересах Польши", - сказал Туск на пресс-конференции.

Немецкая сторона пока не прокомментировала ситуацию.

Дополнение

В понедельник польский суд постановил, что Владимир З. должен оставаться под стражей еще 40 суток, пока продолжается рассмотрение вопроса о его экстрадиции в Германию на основании европейского ордера на арест.

Взрывы 2022 года, которые как Москва, так и Запад считают актом диверсии, стали новым этапом в конфликте в Украине и серьезно сократили энергоснабжение. Никто официально не взял на себя ответственность за атаки. Украина отрицает свою причастность.

Другого гражданина Украины, которого подозревают в координации взрывов, арестовали в Италии в августе — он намерен оспорить экстрадицию в Германию.

Адвокат Владимира З. заявил, что его подзащитный не совершил никакого правонарушения и намерен заявить о своей невиновности.

Ранее Генеральная прокуратура Германии сообщила, что задержанный — один из группы лиц, которые, вероятно, арендовали парусную яхту и заложили взрывчатку на газопроводах возле датского острова Борнхольм в сентябре 2022 года. Ему инкриминируют сговор с целью совершения взрыва и "антиконституционную диверсию".

Ольга Розгон

