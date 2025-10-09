Глава МИД Венгрии обвинил Туска в "защите террористов" из-за его высказываний о "Северных потоках"

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил польского премьера Дональда Туска в "защите террористов" из-за его высказываний о подрыве российских газопроводов "Северные потоки". Об этом информирует УНН со ссылкой на публикацию Сийярто в соцсети Х.

Детали

Спор возник после того, как Туск, комментируя взрывы на газопроводах, произошедшие в сентябре 2022 года, отметил, что главная проблема "Северного потока-2" заключается не в его подрыве, а в самом факте его строительства.

По словам Дональда Туска, подрыв газопровода является приемлемым. Это шокирует, поскольку заставляет задуматься, что еще можно подорвать и считать это оправданным или даже похвальным. Понятно одно: мы не хотим Европы, где премьер-министры защищают террористов - говорится в сообщении.

Комментарий Туска появился на фоне задержания в Польше украинца Владимира Журавлева. Германия выдала ордер на его арест в июне 2024 года по делу о подрыве "Северных потоков".

49-летний украинец утверждает, что не имел ничего общего с атакой.

Контекст

В Польше задержан украинец Владимир З., подозреваемый Германией в причастности к взрыву на газопроводе "Северный поток".

Его допросили в районной прокуратуре Варшавы. Он не признал себя виновным в обвинениях, выдвинутых немецкой системой правосудия.

Федеральный суд Германии добивается экстрадиции украинца, арестованного в Польше, которого считают участником группы диверсантов, подорвавших "Северный поток" в Балтийском море. Следователи утверждают, что он выполнял подводные работы по установке взрывчатки.

1 октября Варшавский районный суд отправил украинца под стражу.

Напомним

Польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что экстрадиция украинца, подозреваемого в причастности к взрывам на газопроводах "Северный поток", не соответствует интересам Польши.

Посол Украины в Польше Василий Боднар заявил, что Украина не будет вмешиваться в дело Владимира Ж., которого Германия обвиняет в подрыве "Северного потока". Окончательное решение будет принимать польский суд, но Украина будет защищать интересы своего гражданина.