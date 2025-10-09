Глава МИД Венгрии обвинил Туска в "защите террористов" из-за его высказываний о "Северных потоках"

$41.320.03
48.170.10
ukenru
8 октября, 19:17 • 16659 просмотра
С какими странами Украина планирует ввести множественное гражданство: правительство определило критерии
8 октября, 18:01 • 37887 просмотра
Развестись через "Дію" можно будет уже в 2026 году
8 октября, 17:48 • 27299 просмотра
Зеленский согласовал СБУ некоторые планы, асимметричные наши ответы на российскую войну
8 октября, 17:38 • 24296 просмотра
В Украине одобрили План прохождения зимы: что он предусматривает
Эксклюзив
8 октября, 13:46 • 42554 просмотра
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
8 октября, 12:14 • 49757 просмотра
Татьяна Бережная может стать вице-премьером Украины по гуманитарной политике: фракция поддержала ее кандидатуру
Эксклюзив
8 октября, 11:52 • 42465 просмотра
Российские «шахеды» начали бить по движущимся объектам: эксперт рассказал за счет чего это удается армии РФ
Эксклюзив
8 октября, 10:08 • 30721 просмотра
Лекарства по самой низкой цене: почему аптеки обязаны экономить ваши деньги
8 октября, 09:05 • 27828 просмотра
Рада признала невозможность местных выборов во время войны: это позволит продолжать работу громадам, мэрам и советам
8 октября, 08:55 • 23471 просмотра
"Европа должна отреагировать": фон дер Ляйен заявила о гибридной войне и анонсировала дорожную карту действий через две недели
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
3м/с
93%
746мм
Популярные новости
В Запорожской области прогремели взрывы - ОВА8 октября, 19:51 • 5902 просмотра
Украинцы от 40 лет будут получать деньги на проверку здоровья в "Дії"8 октября, 20:34 • 12300 просмотра
"Мы урегулировали семь войн и близки к восьмой" - Трамп уверен, что урегулирует ситуацию с рфVideo8 октября, 21:37 • 17917 просмотра
Сумщина под массированным обстрелом российских войск: есть погибшие и раненыеVideo8 октября, 21:53 • 3628 просмотра
БПЛА атаковали Волгоградскую область: горят объекты топливно-энергетического комплексаPhoto01:52 • 14350 просмотра
публикации
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
Эксклюзив
8 октября, 13:46 • 42554 просмотра
Татьяна Бережная может стать вице-премьером Украины по гуманитарной политике: фракция поддержала ее кандидатуру8 октября, 12:14 • 49757 просмотра
Рейдерство и коррупция в НАБУ: о чем будет свидетельствовать нардеп Христенко8 октября, 11:59 • 31032 просмотра
Российские «шахеды» начали бить по движущимся объектам: эксперт рассказал за счет чего это удается армии РФ
Эксклюзив
8 октября, 11:52 • 42465 просмотра
Бельгийские вафли: пять оригинальных и вкусных рецептовPhoto8 октября, 11:27 • 33943 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Александр Стабб
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Сектор Газа
Израиль
Реклама
УНН Lite
Джордж Клуни объяснил, почему воспитывает своих детей в сельской местности8 октября, 16:22 • 17841 просмотра
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории8 октября, 07:42 • 35553 просмотра
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула7 октября, 11:00 • 49951 просмотра
Селена Гомес поделилась трогательным видео с собственной свадьбы6 октября, 18:42 • 51966 просмотра
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 103088 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Facebook
E-6 Mercury
Детонатор

Глава МИД Венгрии обвинил Туска в "защите террористов" из-за его высказываний о "Северных потоках"

Киев • УНН

 • 254 просмотра

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил польского премьера Дональда Туска в "защите террористов" после его комментариев относительно взрывов на "Северных потоках". Туск заявил, что главная проблема "Северного потока-2" заключается не в его подрыве, а в самом факте его строительства.

Глава МИД Венгрии обвинил Туска в "защите террористов" из-за его высказываний о "Северных потоках"

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил польского премьера Дональда Туска в "защите террористов" из-за его высказываний о подрыве российских газопроводов "Северные потоки". Об этом информирует УНН со ссылкой на публикацию Сийярто в соцсети Х.

Детали

Спор возник после того, как Туск, комментируя взрывы на газопроводах, произошедшие в сентябре 2022 года, отметил, что главная проблема "Северного потока-2" заключается не в его подрыве, а в самом факте его строительства.

По словам Дональда Туска, подрыв газопровода является приемлемым. Это шокирует, поскольку заставляет задуматься, что еще можно подорвать и считать это оправданным или даже похвальным. Понятно одно: мы не хотим Европы, где премьер-министры защищают террористов

- говорится в сообщении.

Комментарий Туска появился на фоне задержания в Польше украинца Владимира Журавлева. Германия выдала ордер на его арест в июне 2024 года по делу о подрыве "Северных потоков".

49-летний украинец утверждает, что не имел ничего общего с атакой.

Контекст

В Польше задержан украинец Владимир З., подозреваемый Германией в причастности к взрыву на газопроводе "Северный поток".

Его допросили в районной прокуратуре Варшавы. Он не признал себя виновным в обвинениях, выдвинутых немецкой системой правосудия.

Федеральный суд Германии добивается экстрадиции украинца, арестованного в Польше, которого считают участником группы диверсантов, подорвавших "Северный поток" в Балтийском море. Следователи утверждают, что он выполнял подводные работы по установке взрывчатки.

1 октября Варшавский районный суд отправил украинца под стражу.

Напомним

Польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что экстрадиция украинца, подозреваемого в причастности к взрывам на газопроводах "Северный поток", не соответствует интересам Польши.

Посол Украины в Польше Василий Боднар заявил, что Украина не будет вмешиваться в дело Владимира Ж., которого Германия обвиняет в подрыве "Северного потока". Окончательное решение будет принимать польский суд, но Украина будет защищать интересы своего гражданина.

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
Северный поток — 2
Северный поток
Петер Сийярто
Варшава
Германия
Дональд Туск
Венгрия
Украина
Польша