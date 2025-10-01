Суд Варшави відправив під варту українця, підозрюваного у підриві "Північного потоку"
Київ • УНН
Громадянина України, підозрюваного у підриві "Північного потоку", взяли під варту на сім днів.
Варшавський районний суд відправив під варту українця, підозрюваного Німеччиною в причетності до вибуху на газопроводі "Північний потік" три роки тому. Про це УНН повідомляє з посиланням на RMF24.
Деталі
Варшавський районний суд постановив, що Володимир З., українець, якого німецька система правосуддя підозрює у причетності до вибуху газопроводу "Північний потік" у 2022 році, буде взято під варту на сім днів
Очікується, що прокуратура протягом тижня отримає відповідну документацію, перекладену польською мовою. Після цього слідчі підготують і, можливо, підтримають клопотання про екстрадицію Володимира до Німеччини.
Доповнення
У Польщі затримано українця Володимира З., підозрюваного Німеччиною в причетності до вибуху на газопроводі "Північний потік".
У вівторок Володимира допитали в районній прокуратурі Варшави. Він не визнав себе винним у звинуваченнях, висунутих німецькою системою правосуддя.
Федеральний суд Німеччини домагається екстрадиції українця, заарештованого в Польщі, якого вважають учасником групи диверсантів, що підірвали "Північний потік" у Балтійському морі. Слідчі стверджують, що він виконував підводні роботи з установки вибухівки.
Контекст
"Північний потік-2" так і не був введений в експлуатацію. Він був побудований для транспортування російського газу по дну Балтійського моря до Європи, але Німеччина призупинила процес його сертифікації у лютому 2022 року через визнання москвою самопроголошених республік на сході України перед її вторгненням. російський уряд заявив, що його можна відремонтувати, навіть попри те, що Німеччина виключила можливість введення його в експлуатацію.
Речник кремля дмитро пєсков заявив у вівторок, що росія сподівається, що Німеччина завершить розслідування вибухів, у яких, за його словами, москва звинувачує Київ.
Німецькі слідчі встановили особи української групи з п'яти чоловіків та жінки, яких вони вважають відповідальними.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що його уряд нічого не знав про будь-які плани підриву трубопроводів.
Німецькі прокурори повідомили, що у разі екстрадиції чоловіка його передадуть слідчому судді федерального суду в Карлсруе. Справа має дипломатичний резонанс, оскільки Німеччина надає Україні військову та матеріальну підтримку проти росії.
Минулого місяця ще одного українця, 49-річного Сергія Кузнєцова, заарештували в Італії під час відпустки на підставі європейського ордера. Італійський суд ухвалив його екстрадицію до Німеччини для пред’явлення звинувачень у справі про атаку на "Північний потік". За даними слідства, Кузнєцов підробив документи для оренди яхти через посередників, з якої було здійснено підриви поблизу датського острова Борнхольм.
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що Володимира З. затримали у Польщі за європейським ордером на арешт, виданим Німеччиною, через підозру у причетності до вибуху на газопроводі "Північний потік". Німецькі спецслужби вважають, що він, будучи інструктором з дайвінгу, заклав вибухівку на трубопроводі у Балтійському морі у вересні 2022 року.