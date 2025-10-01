Суд Варшави відправив під варту українця, підозрюваного у підриві "Північного потоку"

Варшавський районний суд відправив під варту українця, підозрюваного Німеччиною в причетності до вибуху на газопроводі "Північний потік" три роки тому. Про це УНН повідомляє з посиланням на RMF24.

Деталі

Варшавський районний суд постановив, що Володимир З., українець, якого німецька система правосуддя підозрює у причетності до вибуху газопроводу "Північний потік" у 2022 році, буде взято під варту на сім днів - йдеться в повідомленні.

Очікується, що прокуратура протягом тижня отримає відповідну документацію, перекладену польською мовою. Після цього слідчі підготують і, можливо, підтримають клопотання про екстрадицію Володимира до Німеччини.

Доповнення

У Польщі затримано українця Володимира З., підозрюваного Німеччиною в причетності до вибуху на газопроводі "Північний потік".

У вівторок Володимира допитали в районній прокуратурі Варшави. Він не визнав себе винним у звинуваченнях, висунутих німецькою системою правосуддя.

Федеральний суд Німеччини домагається екстрадиції українця, заарештованого в Польщі, якого вважають учасником групи диверсантів, що підірвали "Північний потік" у Балтійському морі. Слідчі стверджують, що він виконував підводні роботи з установки вибухівки.

Контекст

"Північний потік-2" так і не був введений в експлуатацію. Він був побудований для транспортування російського газу по дну Балтійського моря до Європи, але Німеччина призупинила процес його сертифікації у лютому 2022 року через визнання москвою самопроголошених республік на сході України перед її вторгненням. російський уряд заявив, що його можна відремонтувати, навіть попри те, що Німеччина виключила можливість введення його в експлуатацію.

Речник кремля дмитро пєсков заявив у вівторок, що росія сподівається, що Німеччина завершить розслідування вибухів, у яких, за його словами, москва звинувачує Київ.

Німецькі слідчі встановили особи української групи з п'яти чоловіків та жінки, яких вони вважають відповідальними.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його уряд нічого не знав про будь-які плани підриву трубопроводів.

Німецькі прокурори повідомили, що у разі екстрадиції чоловіка його передадуть слідчому судді федерального суду в Карлсруе. Справа має дипломатичний резонанс, оскільки Німеччина надає Україні військову та матеріальну підтримку проти росії.

Минулого місяця ще одного українця, 49-річного Сергія Кузнєцова, заарештували в Італії під час відпустки на підставі європейського ордера. Італійський суд ухвалив його екстрадицію до Німеччини для пред’явлення звинувачень у справі про атаку на "Північний потік". За даними слідства, Кузнєцов підробив документи для оренди яхти через посередників, з якої було здійснено підриви поблизу датського острова Борнхольм.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що Володимира З. затримали у Польщі за європейським ордером на арешт, виданим Німеччиною, через підозру у причетності до вибуху на газопроводі "Північний потік". Німецькі спецслужби вважають, що він, будучи інструктором з дайвінгу, заклав вибухівку на трубопроводі у Балтійському морі у вересні 2022 року.