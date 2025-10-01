Суд Варшави відправив під варту українця, підозрюваного у підриві "Північного потоку"

$41.140.18
Ексклюзив
14:16 • 954 перегляди
“Будуть неспроможні достатньо швидко реагувати на будь-яке загострення і на проблеми”: політолог оцінив, як шатдаун у США може вплинути на Україну
Ексклюзив
12:21 • 16285 перегляди
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
10:38 • 15966 перегляди
Веніславський пояснив, чим корисний для держави дозвіл на виїзд з України чоловіків до 22 років і як він вплинув на мобілізацію
09:34 • 15897 перегляди
Президент доручив повну перевірку після загибелі 9 людей через негоду в ОдесіPhoto
Ексклюзив
1 жовтня, 06:00 • 51160 перегляди
Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь МіненергоPhoto
1 жовтня, 05:57 • 39746 перегляди
Уряд США призупинив роботу вперше з 2019 року: хто отримає зарплату під час шатдауну, а хто - ні
1 жовтня, 05:47 • 30680 перегляди
Восьмиденний блекаут: в ЄС закликали рф вивести негайно всі свої сили із ЗАЕС та всієї України
1 жовтня, 05:00 • 48351 перегляди
Нова категорія отримувачів базової соціальної допомоги, призначення субсидій, вилучення монет: нововведення із першого жовтняPhoto
30 вересня, 17:35 • 25499 перегляди
Важливо, щоб світ знав, які можуть бути наслідки: Зеленський обговорив із генсеком ООН найдовший блекаут на окупованій ЗАЕС
Ексклюзив
30 вересня, 16:26 • 34787 перегляди
Коли робити щеплення від грипу і як довго триває захист: на початку епідемсезону лікар відповів на основні питання
В Одесі майже добу ліквідовують наслідки негоди: 9 людей загинули, у тому числі дитина
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візку
Орбан може отримати несподівану підтримку у спробах не допустити Україну до ЄС - Politico1 жовтня, 08:02 • 21200 перегляди
У Німеччині зафіксовано масові польоти дронів над об’єктами критичної інфраструктури - Spiegel1 жовтня, 08:09 • 27293 перегляди
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді Photo09:58 • 21457 перегляди
Зеленський присвоїв звання Героя України посмертно Степанові Чубенку: хто він і що сталось з його вбивцями
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну

Ексклюзив

12:21 • 16285 перегляди
Ексклюзив
12:21 • 16285 перегляди
Ціни на ліки ростуть, довіра падає: чому "Дарниця" програє бій за споживача11:02 • 13853 перегляди
Всесвітній день шоколаду: топ-5 солодких рецептів, які варто приготувати сьогодніPhoto10:37 • 14936 перегляди
Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь Міненерго

Ексклюзив

1 жовтня, 06:00 • 51160 перегляди
Ексклюзив
1 жовтня, 06:00 • 51160 перегляди
Володимир Зеленський
Володимир Вакуленко
Федір Веніславський
Андрій Парубій
Віктор Орбан
Україна
Сполучені Штати Америки
Копенгаген
Данія
Велика Британія
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візку
Памела Андерсон здивувала Париж новим образом під час Тижня моди30 вересня, 18:48 • 25105 перегляди
Названо 50 найкращих ресторанів США та Канади: в яких містах вони розташовані30 вересня, 14:16 • 28624 перегляди
Маєток режисера Девіда Лінча виставлено на продаж за 15 мільйонів доларів30 вересня, 09:59 • 38650 перегляди
Financial Times
TikTok
Tesla Model Y
E-6 Mercury
Детонатор

Суд Варшави відправив під варту українця, підозрюваного у підриві "Північного потоку"

Київ • УНН

 • 614 перегляди

Громадянина України, підозрюваного у підриві "Північного потоку", взяли під варту на сім днів.

Суд Варшави відправив під варту українця, підозрюваного у підриві "Північного потоку"

Варшавський районний суд відправив під варту українця, підозрюваного Німеччиною в причетності до вибуху на газопроводі "Північний потік" три роки тому. Про це УНН повідомляє з посиланням на RMF24.

Деталі

Варшавський районний суд постановив, що Володимир З., українець, якого німецька система правосуддя підозрює у причетності до вибуху газопроводу "Північний потік" у 2022 році, буде взято під варту на сім днів

- йдеться в повідомленні.

Очікується, що прокуратура протягом тижня отримає відповідну документацію, перекладену польською мовою. Після цього слідчі підготують і, можливо, підтримають клопотання про екстрадицію Володимира до Німеччини.

Доповнення

У Польщі затримано українця Володимира З., підозрюваного Німеччиною в причетності до вибуху на газопроводі "Північний потік".

У вівторок Володимира допитали в районній прокуратурі Варшави. Він не визнав себе винним у звинуваченнях, висунутих німецькою системою правосуддя.

Федеральний суд Німеччини домагається екстрадиції українця, заарештованого в Польщі, якого вважають учасником групи диверсантів, що підірвали "Північний потік" у Балтійському морі. Слідчі стверджують, що він виконував підводні роботи з установки вибухівки.

Контекст

"Північний потік-2" так і не був введений в експлуатацію. Він був побудований для транспортування російського газу по дну Балтійського моря до Європи, але Німеччина призупинила процес його сертифікації у лютому 2022 року через визнання москвою самопроголошених республік на сході України перед її вторгненням. російський уряд заявив, що його можна відремонтувати, навіть попри те, що Німеччина виключила можливість введення його в експлуатацію.

Речник кремля дмитро пєсков заявив у вівторок, що росія сподівається, що Німеччина завершить розслідування вибухів, у яких, за його словами, москва звинувачує Київ.

Німецькі слідчі встановили особи української групи з п'яти чоловіків та жінки, яких вони вважають відповідальними.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його уряд нічого не знав про будь-які плани підриву трубопроводів.

Німецькі прокурори повідомили, що у разі екстрадиції чоловіка його передадуть слідчому судді федерального суду в Карлсруе. Справа має дипломатичний резонанс, оскільки Німеччина надає Україні військову та матеріальну підтримку проти росії.

Минулого місяця ще одного українця, 49-річного Сергія Кузнєцова, заарештували в Італії під час відпустки на підставі європейського ордера. Італійський суд ухвалив його екстрадицію до Німеччини для пред’явлення звинувачень у справі про атаку на "Північний потік". За даними слідства, Кузнєцов підробив документи для оренди яхти через посередників, з якої було здійснено підриви поблизу датського острова Борнхольм.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що Володимира З. затримали у Польщі за європейським ордером на арешт, виданим Німеччиною, через підозру у причетності до вибуху на газопроводі "Північний потік". Німецькі спецслужби вважають, що він, будучи інструктором з дайвінгу, заклав вибухівку на трубопроводі у Балтійському морі у вересні 2022 року.

Анна Мурашко

Новини Світу
Північний потік
Італія
Німеччина
Володимир Зеленський
Україна
Польща